Todo lo que cuentan los sellos

Coleccionar sellos es una pasión, pero también es cultura. Las estampillas que se utilizan, cada vez menos, para enviar cartas guardan la historia de España y a través de ellas se puede conocer cuáles han sido los grandes acontecimientos para el país o para un municipio e, incluso, saber cuándo se produjo un cambio de moneda. Todo ello en pequeño formato. La filatelia es esa afición a coleccionar y clasificar sellos, sobres y otros documentos postales y, precisamente, a estudiar esa historia postal para conocer todos los entresijos de lo acontecido.

Un nutrido grupo de amantes de la filatelia se dan cita estos días en Calp. La ciudad acoge hasta el 15 de octubre la reunión anual de socios y simpatizantes de Afinet, asociación con cerca de 200 miembros, con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad. Una cita en la que no solo se podrán apreciar colecciones con alto valor sino que se conocerán aspectos de cómo era el correo postal en la Guerra Civil o la posguerra.

Meterse de lleno en el mundo de estas colecciones es acabar teniendo "pasión" por ello, así lo explica José Ivars, presidente de la Agrupación Filatélica y Numismática de Calp, quien explicó además que "el sello es cultura". En la cita calpina se puede conocer parte de esa historia que reflejan estas estampas porque se exponen hasta ocho colecciones "muy variadas" que serán explicadas por aquellos que las ceden: "Así se conocen muchos más detalles que si solo se ven expuestas".

Los coleccionistas defienden el papel de estas estampillas para conocer la historia de España. Los sellos comenzaron a usarse en 1850 y "se ha inmortalizado en ellos todo, son un testigo fiel de lo que ha pasado"; es decir, "como una línea del tiempo" que narra los acontecimientos más importantes de un país. Además, narran también los cambios económicos: "En ellos aparecen las monedas que se usaban en cada momento. Hay en pesetas, en euros...".

Pero son también un "escaparate al mundo" de los lugares que protagonizan las imágenes. Por ejemplo, de enclaves importantes de la provincia de Alicante: "Ha salido la Isla de Tabarca u otros lugares y, en Calp, hemos tenido uno con el 50 aniversario de la Muralla Roja de Ricardo Bofill como protagonista". Se lanzó este 2023 con motivo del Año Bofill que celebra el municipio, acontecimiento que dentro de su agenda de actividades ha incluido esta cita filatélica.

De una inversión a coleccionarlos

Coleccionar sellos es para muchos una afición. Sin embargo tiene también una vertiente inversionista. Según explicó Ivars, hay sellos que se "compran a modo de inversión porque lo valen". Pero también indicó que "lo nuestro es diferente" porque "nos sirve para hacer amigos o pasar unos días de convivencia como los que vamos a tener estos días". ¿Es rentable invertir en sellos? El responsable de la entidad de Calp explicó que "determinados sellos sí pueden ser una gran inversión pero no todos son rentables". Así, especifica que la "rareza" de algunos podrían hacerlo pero "el resto ha perdido mucho valor".

Porque además, el mundo está cambiando a marchas forzadas y la filatelia también. "Ahora ya no se escriben cartas" lo que "está haciendo un daño bárbaro" al sector y a las colecciones. Por otra parte, "no tenemos el apoyo que nos gustaría". Y lo más importante, "si no se trabaja con la juventud, no habrá futuro". La razón no es otra que "ahora es muy difícil que los jóvenes se interesen con las nuevas tecnologías y las redes sociales", un modo de vida que les aleja de algo tan analógico como coleccionar sellos.

"Habría que incentivar a los jóvenes a que se interesaran por ello, es cultura. En España hay muy pocas asociaciones que tengan una base juvenil, en la provincia también". Ivars es claro: "No quiero ser pesimista sobre el futuro, pero sí realista". Por ahora, reunir a apasionados de la filatelia en Calp sí ha sido un éxito.