Calp paga 241.000 euros Cruz Roja por las ambulancias y licitará un nuevo contrato para este servicio

Calp es uno de los municipios de la provincia que realiza un gasto "extra" cada año para poder contar con un servicio de ambulancias más amplio y que sume vehículos a los que dependen de la Conselleria de Sanidad. El pleno ha aprobado saldar la deuda que mantenía el Ayuntamiento con Cruz Roja por los servicios prestados en 2023 y que asciende a 241.000 euros. Un servicio que se afronta a través de facturas a las que Intervención siempre pone reparos al carecer de contrato. Una situación que el gobierno local quiere remediar por lo que prepara ya unos pliegos de condiciones para poder seguir contando con estos vehículos.

El problema viene de lejos. Para empezar, porque las competencias en materia de transporte sanitario la tiene la Conselleria de Sanidad. Por eso, el Ayuntamiento presta de esta manera el servicio y paga por medio de facturas a Cruz Roja. Todo porque el municipio cuenta con pocas ambulancias de las que dependen del departamento autonómico y el consistorio considera que tener este servicio es imprescindible por el número de población, entre otra cuestiones. La alcaldesa Ana Sala ha explicado que "son facturas de servicios prestados que se tienen que pagar". Y así es, aunque cuenten con informes desfavorables.

Pero el gobierno local, formado por Somos Calpe, PSOE y Compromís, quieren poner remedio a la situación. Para ello, está preparando ya los pliegos de condiciones de un nuevo contrato para poder sacar a licitación un servicio preventivo sanitario; es decir, para poder contar con ambulancias para acontecimientos y eventos donde se concentre mucha gente. La concejala de Sanidad, Itziar Doval, ha explicado en el pleno que "no tenemos competencia en materia de transporte sanitario pero sí en prevención de la salud", así que en ese marco se puede incluir el nuevo contrato para regular la situación actual.

Defendamos Calpe ha votado a favor de abonar las facturas a Cruz Roja por los servicios prestados y el PP se ha abstenido. El concejal popular Francisco Fernández de Ybarra ha indicado que sería "catastrófico" para la entidad y el municipio que esta dejara de prestarlo: "Una empresa adjudicataria no prestará el mismo servicio". La razón, según el edil del PP, es que no solo son las ambulancias sino que "da respuesta" a otras áreas como inmigración o atención a las víctimas de violencia de género". La concejala ha indicado que Cruz Roja "no va a desaparecer" y que habrá que ver qué pasa con la licitación porque "el Ayuntamiento tiene que resolver la situación". Por su parte, el concejal de Defendamos Calpe, Ximo Tur, ha indicado que "la situación hay que resolverla" y acabar una situación que se alarga durante muchos años.

Cesión de parcelas para aulas prefabricadas

Otro de los puntos del pleno ha sido la aprobación, por unanimidad, de la cesión temporal por un periodo de 5 años del uso de cerca de 30.000 m² de terreno a favor de la Consellería de Educación para la ubicación de instalaciones educativas provisionales para dar cabida a la demanda de escolarización del municipio. Como ya publicó este diario, en ellas se instalarán barracones que puedan dar cabida a un nuevo instituto completo y, además, a los alumnos de los centros "desbordados" del municipio. Todo mientras se está a la espera de que las obras del Pla Edificant para un nuevo Centro de Educación Especial y un nuevo centro de Educación Secundaria sean una realidad.

El periodo de cesión es de 5 años porque así lo determina la legislación, una vez cedido el Ayuntamiento invertirá cerca de tres millones de euros en la adecuación del terreno y la instalación del suministro de agua, luz y alcantarillado. En estos momentos se está redactando el proyecto de adecuación y posteriormente se licitarán las obras, una vez finalizadas Consellería trasladará los módulos.

La alcaldesa Ana Sala ha señalado que "cumplimos con los compromisos que adquirimos con la comunidad escolar hace unas semanas, ya hemos cedido 30.000 metros para el nuevo IES y ahora otros 30.000 metros para la sección, falta que Conselleria agilice los proyectos del nuevo IES y el CEE Gargasindi".

Toni Tur, de Defendamos Calpe, ha acusado al gobierno local de "no prever cuestiones tan importantes como las instalaciones educativas y destinar el remanente" a proyectos como centros educativos. El "colapso educativo lleva muchos años porque nunca se han atendido las necesidades educativas del municipio", añade. El portavoz del grupo popular Paco Fernández ha anunciado el voto favorable de su partido afirmando que "nos parece positiva la cesión de los terrenos y solicitamos la máxima celeridad en el acondicionamiento de los mismos, aquí tenemos que ir todos a una porque es un tema de interés común, para que Calp tenga unas infraestructuras educativas dimensionadas a su población hablaremos con quien haga falta".

Guillermo Sendra, concejal socialista, ha destacado que “tenemos un grave problema de emergencia educativa que ha sido generado por conselleria, no por esta Corporación, ahora hay que resolver el problema y no podemos hacerlo con más celeridad, hemos buscado soluciones inmediatas”.

Ximo Perles, de Compromís, ha afirmado que "pienso que es un fracaso de la política educativa, nos piden terrenos para crear colegios que no están ni proyectados como el cuarto colegio, no se plantea la construcción de un colegio definitivo, lo que reclamo es que se inicie la planificación del nuevo colegio y el nuevo IES y que las prefabricadas sean realmente temporales".

En este punto, Juan Manuel del Pino, concejal de Territorio y Urbanismo, ha querido destacar que "el Ayuntamiento de Calp no solo ha cedido 30.000 m² de terrenos en zona verde a Conselleria sino que va a invertir cerca de tres millones para adecuarlo para unas instalaciones que son provisionales, el Consistorio está realizando un esfuerzo que va más allá de sus competencias. Hemos hecho un gran esfuerzo para traer este punto a pleno cuando Conselleria no informó hasta el 31 de enero de la ubicación provisional de los centros".

Con todo, el PP había presentado una moción para que el Ayuntamiento asuma el incremento del coste del nuevo IES para el municipio. Pero el gobierno local ha presentado justo antes de ese punto un informe del Secretario Municipal sobre este asunto y por el que ha votado en contra y rechazado la moción popular.

En el documento se repasan los distintos pasos administrativos del Plan Edificant en Calp para concluir que "existe una clara contradicción entre la normativa autonómica de delegación, el artículo 9 del Decreto Ley 5/2017, y la normativa básica, el artículo 27 de la LRBRL, por el hecho de atribuir a la entidad local la obligación de financiar a la Comunidad Autónoma por unas obras que son de su competencia, pues se le obliga a financiar la ejecución de la obra por encima de los recursos asignados. El Ayuntamiento de Calp no puede financiar unas obras que son competencia de la Generalitat, esto es, no puede subvencionar algo que está fuera de la esfera de las competencias locales".

Por tanto, según el informe, "no puede suscribirse un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Calp y la Generalitat para financiar una obra que es competencia de la Comunidad Autónoma, pues el convenio se firma en el ejercicio de las competencias propias de cada Administración y el Ayuntamiento no es competente para la construcción de centros educativos de educación especial ni de educación secundaria obligatoria". Finalmente, el secretario municipal recomienda que la alcaldesa solicite Dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana para que se pronuncie sobre esta cuestión.

8,5 millones para obras y proyectos

El pleno también ha aprobado destinar 8.563.802,35 euros del remanente de tesorería a 35 proyectos que deberán ser ejecutadas a lo largo del presente ejercicio. Entre las actuaciones que se financian con el remanente, la de mayor cuantía para proyecto y ejecución de la Oficina de Turismo del siglo XXI con un importe de 700.000 euros. Además, las inversiones serán también para el Plan de Empleo 2024 dotado con 1.000.000 euros; la campaña Bono Comercio, dirigida a incentivar el comercio local con una inversión de 500.000 euros; o actuaciones en materia educativa como el proyecto y ejecución de la remodelación del patio del CEIP Mediterrani y sombraje para los cuatro centros educativos con una inversión de 150.000 euros o la redacción del proyecto y ejecución de la reforma de los baños del CEIP Azorín por un valor de 70.000 euros.

También se destinan 200.000 euros a la accesibilidad de las dependencias de Servicios Sociales en la Casa de la Música de la Unión Musical. Y 150.000 euros para la ampliación y reforma de las instalaciones de las Brigadas Municipales en la avenida Rosa de los Vientos. En materia de urbanizaciones destaca la inversión de 500.000 euros para un nuevo plan de asfaltado en la zona escolar y en la avenida Casa Nova o la adquisición de farolas solares para urbanizaciones por un importe de 100.000 euros. Para la adquisición de vehículos para Protección Civil habrá 160.000 euros y 80.000 euros para la redacción y ejecución del proyecto del parque de perros de la Ermita.

En materia cultural destaca la creación por primera vez de una línea de subvenciones para la promoción cultural, se trata de subvenciones a entidades culturales de la localidad por su labor de promoción cultural. Para ello se destinan 200.000 euros. A todas estas actuaciones se suman otras en materia de limpieza, medio ambiente, cultura o de seguridad, todos estos proyectos deberán ser ejecutados a lo largo de 2024.

Ayudas al deporte

El pleno del Ayuntamiento de Calp ha aprobado también las bases para la concesión de subvenciones para la promoción deportiva que ponen el foco en el deporte base, en la promoción del deporte inclusivo y el fomento de la igualdad en el deporte local. Estas ayudas destinadas a entidades deportivas locales pretenden valorar el esfuerzo económico de clubes y entidades en la promoción del deporte base incidiendo en una mayor calidad de la actividad formativa. Se pretende garantizar que los fondos públicos repercutan directamente tanto en la calidad del servicio que prestan los clubs como en la reducción de las cuotas que pagan los usuarios por el coste del servicio.

Además se incrementa la cuantía destinada a los deportes autóctonos (colombicultura y pelota valenciana) y reconoce, mediante incentivos económicos, a las entidades deportivas la aplicación de bonificaciones a las familias. Se mantienen dos líneas de subvenciones, la línea 1 de promoción del deporte base y participación en competiciones oficiales y la línea dos de organización de eventos deportivos. En la línea 1 se financiarán los gastos derivados de la promoción del deporte base local correspondientes a la actividad propia de la formación, se excluyen los gastos correspondientes a cualquier equipo o competición senior.

Se entienden como gastos subvencionables los gastos federativos, los gastos de arbitrajes, jueces y cronometradores, los gastos de desplazamiento en transporte colectivo, los gastos de alojamiento en competiciones oficiales, los gastos derivados de contratación de monitores deportivos, entrenadores, preparadores físicos y/o fisioterapeutas, los gastos de material deportivo, material de entrenamiento o farmacia, los gastos de gestoría, etc.

Se reconocerán especialmente los esfuerzos de las entidades deportivas en materia de fomento de la igualdad de género y de deporte inclusivo. Las bases entrarán en vigor en la próxima temporada. El edil de deportes, Ximo Perles, ha agradecido “a todos los clubs y entidades culturales el esfuerzo al desarrollar una competencia que no es específicamente suya de manera altruista y generosa”.