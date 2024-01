El reconocido presentador y experto en meteorología, Roberto Brasero, ha emitido una importante advertencia sobre la próxima llegada de una tormenta invernal similar a Filomena. Según Brasero, este fenómeno climático podría tener consecuencias devastadoras en varias regiones del país.

Los especialistas en el tiempo están monitoreando de cerca una situación meteorológica poco común que se espera en los próximos días. Una combinación de una borrasca y una notable disminución de las temperaturas podría generar abundantes nevadas en diferentes puntos de España. Parece que el año 2024 nos brindará una temporada invernal llena de nieve y cambios significativos.

El año pasado cerró con un récord preocupante, siendo el más cálido del siglo. Este incremento en la temperatura nos aleja de lo que debería ser una realidad climática equilibrada. Nos encontramos en un momento crítico y un cambio de ciclo puede ser perjudicial si no se toman las medidas adecuadas. La llegada de esta borrasca podría aliviar la sequía y las temperaturas anormalmente altas que hemos experimentado recientemente.

Pronóstico del tiempo: frío, lluvias y nevadas para esta semana en casi toda España

Aunque el frío se ha hecho esperar, finalmente parecemos estar ingresando en una etapa más invernal con el descenso de las temperaturas propias de la temporada. Este cambio vendrá acompañado de las ansiadas precipitaciones que servirán como antesala de las nevadas más intensas.

La región del Mediterráneo, en particular, está experimentando una emergencia climática debido a la grave sequía que ha llevado a la disminución de los embalses. Por lo tanto, cualquier precipitación es bienvenida, especialmente en esta etapa crítica del año.

Dadas estas circunstancias, la previsión del tiempo de Roberto Brasero es una de las más esperadas por el público. El experto meteorólogo ha compartido algunos datos que han puesto en alerta a gran parte del país, ya que aunque los cambios puedan ser beneficiosos para la naturaleza, no necesariamente lo son para los seres humanos.

Esta semana experimentaremos un episodio climático poco común en España, algo que no habíamos previsto ni imaginado hasta ahora. Según Brasero, no solo se espera la llegada de una borrasca, sino de dos: "En realidad llegan dos. Una llega por el suroeste e irá avanzando hacia el Mediterráneo y otra que llega por el norte… y se trata de una DANA. Son distintas no solo por su diferente ubicación sino porque llegan en distintos niveles de la atmósfera. Y es que nuestra atmósfera tiene diferentes niveles como un edificio tiene diferentes pisos."

Brasero explica de manera didáctica que las precipitaciones, ya sea en forma de lluvia o nieve, dependerán de la interacción entre estos dos sistemas atmosféricos: "Podríamos decir que la borrasca del oeste llega por el primer piso y la DANA por el quinto. De la manera en que se relacionen la de ahí arriba con la de aquí abajo depende que pueda nevar más o menos. Y ahora parece que esa relación no será tan estrecha como la que se pensaba ayer, o que incluso no lleguen a interaccionar, y que por lo tanto las precipitaciones (lluvia o nieve) no sean tan cuantiosas como se esperaba estos días atrás."

Un frente hoy por el sur que enseguida se marcha mañana, mientras va llegando la DANA por el norte con nieve para las sierras y algo de agua o aguanieve en el resto de esas zonas por donde pasa 👇

El jueves en Cataluña puede nevar en cotas más bajas

Y en Baleares más fuerte pic.twitter.com/aQJFWcLEjh — Tutiempo (@tiempobrasero) 9 de enero de 2024

Se espera que el miércoles sea el día más crítico, ya que la DANA tomará el control del clima y las precipitaciones se extenderán a más zonas y serán más intensas que el día anterior. Se espera una mayor cantidad de lluvia en el noreste de España, especialmente en Cataluña, mientras que el cuadrante suroeste y las Islas Canarias serán las áreas con menor probabilidad de lluvia.

Brasero explica que estas precipitaciones vendrán acompañadas de importantes nevadas: “Será también el día de mayor cantidad de nevadas ya que, además de esa humedad que aporta la DANA desde su ubicación en el este, tendríamos también un descenso de la cota de nieve a lo largo de la jornada. La nevada puede ser copiosa en zonas de Cataluña, Baleares, Teruel y Castellón, donde puede acabar nevando en el entorno de los 400 metros, así como el Cantábrico con una cota entre 400 y 600 metros y precipitación persistentes. Ya serían más débiles las nevadas en el resto de la mitad norte y el entorno del sistema Central pero como la cota puede acabar rondando los 600 metros en estas zonas, no es del todo descartable que nieve algo en la meseta norte. En las sierras del sureste a partir de los 1500 metros también podría nevar débilmente."

Ante esta situación, es fundamental estar preparados y seguir las indicaciones de las autoridades competentespara garantizar la seguridad de todos. Las nevadas y las lluvias intensas pueden causar dificultades en la circulación, cortes de energía y otros problemas asociados. Se recomienda a la población tomar precauciones y estar informados sobre las condiciones climáticas y las previsiones meteorológicas en su zona.