Obama, Induráin, Federer, Iceta, Deferr... todos con Messi

Quién no viera la final del Mundial que levante la mano. Da igual dónde se viviera, en Oriente Medio, en Europa, en el norte, el centro o el sur de América, muy pocos se perdieron el partido, aunque alguno lo hizo malhumorado por consejo médico. Cuentan las crónicas vaticanas que el Papa Francisco, argentino ciento por ciento, solo tuvo conocimiento de los goles ya que se le desaconsejó seguir el encuentro por la tele para no castigar a su corazón.

No se lo perdió el que quizás sea el presidente de los Estados Unidos más carismático de las últimas décadas, nada menos que Barack Obama. Y así lo reflejó en su cuenta de Twitter al felicitar a los campeones. “Felicidades a Argentina y a la ‘Cabra’ (refiriéndose a la ‘Pulga’), Lionel Messi, por una increíble victoria en la Copa del Mundo”. No pudo ser más claro el 44º presidente de los Estados Unidos.

Congrats to Argentina and to the GOAT, Lionel Messi, for an amazing World Cup victory. https://t.co/TkPRhReOV9 — Barack Obama (@BarackObama) 18 de diciembre de 2022

La ‘messimanía’ se desató en todas partes, como si fuese el balón moviéndose rápido entre sus botas. Y nadie, ni en Cataluña, ni en el resto de España, en ningún lado del planeta quedó al margen de su magia. Vio el partido, por ejemplo, Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deportes del Gobierno. Y, por supuesto, quedó admirado por la última hazaña de Messi. “Fue magnífico que ganase el Mundial en el zénit de su carrera deportiva. Lo hizo demostrando en el partido decisivo por qué se le considera el mejor futbolista del mundo”.

"Consiguió sentarse en el olimpo junto a Pelé y Maradona", Jorge Zepeda (premio Planeta 2014).

En el otro lado del mundo, en México, el escritor Jorge Zepeda, reconocido barcelonista, no se perdió ni un minuto de la final, entregado como la mayoría de americanos al arte de Argentino y, por supuesto, de Messi: “En su última oportunidad, Messi consiguió lo que ningún otro título le daría: la oportunidad de sentarse en el Olimpo de los dioses con Pelé y Maradona”, destaca el ganador del Premio Planeta 2014 con ‘Milena o el fémur más bello del mundo”.

Del Tour al Mundial

Miguel Induráin siempre, incluso cuando no se ponía el sol en el Tour, ha querido ser un hombre discreto y muy pocas veces ha mostrado en público su cariño hacia la zamarra azulgrana, equipo al que siguió principalmente atraído por el arte de Messi. “Sin duda es el mejor futbolista de los últimos 15 años y lo demostró en la final. Sabe sacar petróleo de cualquier jugada. Siempre juega con tranquilidad, pero tiene una visión del juego muy amplia. Sabe manejar los tiempos, aunque la verdad lo seguía más cuando jugaba en el Barça que últimamente”. El pentacampeón de la ronda francesa asegura que no entiende de fútbol, pero por no entender no está mal su comentario táctico.

"Saca petróleo de cualquier jugada", Miguel Induráin

Gervasio Deferr, con genes argentinos, le pudo más el cariño hacia la albiceleste y la entrega hacia Messi, que su pasión por el Madrid. “Cerró un circuló con la selección. Y eso que empezaron mal perdiendo con Arabia Saudí. Era el título que le faltaba para demostrar que es el mejor del mundo. Estoy muy contento por él y por mi familia argentina”, cuenta el bicampeón olímpico de gimnasia.

Una medalla en el mar

Joan Cardona pasa por ser uno de los mejores regatistas de España. Medallista olímpico en Tokio, este lunes todavía seguía con la piel de gallina. “Es la excelencia y la perfección en un deportista con un talento innato increíble. Dedicación, trabajo y entrega hacia su deporte le sirven para lograr todo lo que se propone. Dudo que podamos volver a ver un deportista así”, dice el menorquín, barcelonista y bronce en la última cita olímpica de la clase Finn de vela.

"Fue la consagración de un mito", Àlex Corretja

Alex Corretja ganó el Masters de tenis en 1998 y dos veces finalista en Roland Garros. No se perdió la final… es de los que añora ver al argentino con la camiseta azulgrana. “Fue la consagración de un mito. Ya había ganado todos los títulos con el Barça pero le faltaba un Mundial. Ahora ya podrá estar tranquilo el resto de su vida. Todo lo que haga a partir de ahora será como un bonus”.

En el mundo del periodismo, quizá Carlos Martínez ha sido la persona que más veces ha narrado partidos de fútbol con Messi como protagonista en el campo, primero en el Plus y Ahora en Movistar+. “Me parece mucho más emocionante como queda ahora la historia del mejor jugador del mundo durante una década. Ya no tendrá que soportar más la maldad de que nunca fue un líder para su selección. Ahora Copa América y Mundial le pertenecen. Si los títulos valen por lo que cuestan, los de Messi con Argentina son oro molido”.

La crítica al madridismo

Afirma Xabier Fortes, tantos debates electorales a las espaldas en TVE, que solo el Pontevedra supera su pasión por el Barça, desde que era niño desde que vio a “Cruyff, el único que rivaliza con Messi, porque cambió la historia del fútbol en el Barça”.

"Fue patético. No entendí la campaña previa de cierto madridismo", Xabier Fortes, periodista de TVE

Un Fortes que, sin embargo, no puede esconder su enfado hacia los comentarios por parte de la denominada ‘caverna’ en los días previos a la final. “Me pareció patético. Si te gusta el fútbol tiene que gustarte el gol famoso de Zidane o cómo jugaba la ‘Quinta del Buitre’. No entendí esta campaña de cierto madridismo hacia Messi que, aunque sabiendo que le faltaba un título, querían que no lo consiguieran”.

Polémicas al margen, Roger Federer fue, entre los grandes deportistas, uno de los que más disfrutó con la gran gesta de la estrella argentina. “Redefinió el término grandeza y para mí fue un privilegio verlo jugar. El triunfo fue de los que están hecho en los cuentos de hadas”. Nada más que añadir.