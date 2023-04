Cada municipio de España planta cada año de 4 a 8 árboles por cada 1000 habitantes y, junto a ellos, miles de plantas arbustivas. Esa es la media. Puede parecer mucho pero no lo es, porque de todos los árboles plantados apenas sobreviven la mitad.

Actualmente, en el planeta existen 3 billones de árboles, o lo que lo mismo, 400 por cada persona que lo habitamos. Para saber si son muchos o pocos, hay que pensar que cada persona necesita diariamente 8000 litros de oxígeno para respirar, es decir, 22 árboles produciendo oxígeno a pleno rendimiento. Eso es sólo lo que consumimos nosotros, a esa cantidad habría que sumar lo que necesitan el resto de animales que viven en el planeta. Además, cada año mueren muchos de esos árboles, y un buen número de los que se plantan para reemplazarlos, nunca llegan a crecer. De hecho, se estima que cada año en las ciudades se viene a perder un 10 por ciento de la población de árboles existentes y, lo que es aún peor, uno de cada dos recién plantados.

El motivo de tan alta mortandad, se debe principalmente a la acción humana. Las causas pueden ser tan globales como el propio cambio climático, o tan cercanas como una mala plantación, un incorrecto regado, unas podas inadecuadas, la exposición a tóxicos agresivos o la continua realización de obras en el entorno. Por eso, por cada árbol que se pierde se recomiendan plantar al menos 7 para compensar su pérdida e intentar, además, que cada uno de ellos viva, como mínimo, 30 años.

Hasta hace poco, todo esto eran sólo recomendaciones basadas en porcentajes, sin embargo, ya no lo son. Todos coinciden ahora en que la supervivencia de nuestra civilización y de los animales con los que compartimos el planeta, depende de realizar continuas reforestaciones. Los árboles son fundamentales para respirar, sí, pero también para dar forma a la vida. Ellos conforman el paisaje, lo llenan de color, y son resguardo y hogar para muchos animales. No es poca cosa, si no los cuidamos mataremos el mundo y, en esta ocasión, no se trata de una profecía sin fundamento. Sólo es ciencia.