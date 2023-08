Nada me gusta más que realizar los domingos una buena caminata por el campo. El senderismo me encanta, hace que me relaje mucho y que me olvide de todos los problemas del día a día. Sin embargo, el otro día me encontré con un cernícalo herido en medio del monte y no sabía qué hacer. ¿Algún consejo?

En esos casos lo primer que debes plantearte es si, realmente, el animal necesita auxilio. A veces puede que sólo estén un poco aturdidos y dejándolos en un lugar sombreado, con un poco de agua y tranquilos consiguen recuperarse. Sin embargo, si no es así y ves que el animal necesita urgentemente ayuda y no hay peligro para ti, lo primero que debes hacer es rodearlo con una toalla o una pieza de ropa que le tape la visión, ya que si es un ave rapaz podría hacerte daño con sus garras o con su pico, y meterlo en una caja de cartón con agujeros para que pueda respirar. Eso sí, teniendo cuidado de no forzar su posición, sobre todo, en cuanto a sus alas y patas. Una vez hayas completado todo ese proceso, llévalo a la clínica veterinaria más cercana. No obstante, si ves que por la envergadura del animal o cualquier otra circunstancia puede ser peligroso, lo mejor es que no lo toques y busques ayuda. La forma más fácil y rápida de hacerlo es llamando a la policía local del término municipal en el que te encuentres. Ellos recogerán tu ubicación y pasarán el aviso al servicio de rescate de fauna autóctona de la zona.