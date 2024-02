ERC reclamaba este lunes a Junts que explicara con precisión todos los contactos que ha mantenido con el PP hasta la fecha: "Que se sepa todo", pedía la portavoz del partido, Raquel Sans. Los republicanos deben haber pensado que debían predicar con el ejemplo y este martes ha decidido explicar que Esquerra también fue sondeada el pasado verano por los populares para pactar la nueva Mesa del Congreso. Lo ha revelado la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. "Respondimos que nosotros no hablamos con el PP, que gracias, pero que no", ha revelado en una entrevista en la Cadena SER. Los populares confirman los contactos, pero niegan que la voluntad fuera llegar a un pacto formal.

Fue el diputado popular Carlos Floriano quién contactó con la número dos de los republicanos en la cámara, Teresa Jordà. "Nos propuso que negociáramos, que habláramos", ha continuado la dirigente republicana, que ha concluido que Esquerra agradeció "el gesto" pero consideró que con la formación de Alberto Núñez Feijóo no podía entablar ningún contacto. "No hay nada que hablar con el PP", ha concluido.

La secretaria general de ERC ha defendido que su partido no tenía ninguna otra opción que no fuera rechazar de plano cualquier negociación. "Para nosotros el PP no es progreso, el PP es una contradicción enorme con lo que significa Cataluña", ha argumentado. Además, cualquier pacto con el PP significaría participar de una mayoría en la que también esté Vox, lo que para los republicanos "no tiene ningún sentido".

La revelación de Rovira de este martes llega días después de que fuentes de la dirección del PP admitieran ante 16 periodistas que en otoño, en el marco de la posible investidura de Alberto Núñez Feijóo, llegaron a estudiar la amnistía durante 24 horas -a petición de Junts-, que no creen que se pueda demostrar que Carles Puigdemont cometió un delito de terrorismo y que estarían dispuestos a dar un indulto con condiciones al expresident.

No es casualidad que ERC haga esta confesión ahora más de medio año después de que ocurrieran los hechos. Explicarlo en este momento permite a los republicanos atacar dos flancos: en primer lugar, marcar perfil ante Junts y exhibir que, a diferencia de los posconvergentes, cortaron de raíz cualquier conversación con el PP. En segundo lugar, ahondar en la polémica que afecta a Feijóo -y que está condicionando la campaña gallega- por explorar pactos con los independentistas a la vez que en su día propuso su ilegalización o que critica estos pactos cuando lo hace el PSOE.

La versión del PP

El PP confirma los contactos, pero formula algunos matices. Según ha explicado el propio Floriano a El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, él mismo contactó con Ester Capella -actual consellera de Territori y exdiputada de ERC en el Congreso- porque la conocía y quería que le diera el teléfono de Jordà, para comentarle su “impresión” sobre los resultados de las elecciones generales del 23-J. Esas gestiones, asegura el ahora diputado y exalto cargo de la cúpula de Mariano Rajoy, lo hizo "a título personal", al margen de Génova. Además, asegura que hubiera sido "ingenuo" por su parte pensar que podría llegarse a "algún acuerdo".

Los republicanos interpretan lo contrario. Consideran que esa llamada fue un intento del PP de llegar a un acuerdo para controlar la Mesa del Congreso y que eso hubiera sido el primer paso para luego intentar la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Rovira, sin embargo, ha asegurado que siempre tuvieron claro que su mayoría era otra, la que forman actualmente con los dos partidos del Gobierno, el PSOE y Sumar. Una mayoría que se encuentra en plena negociación para sacar adelante la ley de amnistía.