El concejal de Vox en Badajoz, Javier Liso, es detenido por presunta violencia de género

El concejal de Voz en el Ayuntamiento de Badajoz Javier Liso Salesa fue detenido ayer jueves tras la denuncia presentada por su pareja por presunta violencia de género. El juicio rápido ha tenido lugar este viernes a primera hora y la sentencia oral podría conocerse al final de la mañana.

Javier Liso Salesa es uno de los tres concejales de Vox en la corporación pacense. Tiene 36 años y es abogado de profesión.

En su partido no han querido entrar a valorar ni realizar ningún tipo de manifestación hasta no conocer la información oficial de lo ocurrido y sopesar lo que ha podido suceder, además de estar a la espera de saber el fallo judicial. Fuentes consultadas indican que no existe parte de lesiones de posible agresión física, extremo que tendrá que confirmar el juez en su sentencia.

En la Policía Nacional tienen constancia de varias detenciones por violencia de género y en el ámbito familiar ocurridas el jueves en Badajoz y no pueden ofrecer datos de los detenidos por protección de las víctimas.

Javier Liso se incorporó al ayuntamiento al inicio de esta legislatura, tras las elecciones municipales del pasado mes de mayo. Era el número 3 de la candidatura de Vox al Ayuntamiento de Badajoz y los resultados obtenidos por Vox le permitieron entrar en la corporación. Vox solo tenía un concejal en la anterior legislatura.