Ángel Víctor Torres: “Lo importante no es quién llamó a quién, sino si el procedimiento fue legal”

Ángel Víctor Torres (Arucas, 1966), lleva semanas en el punto de mira del PP por la rama canaria de la trama del caso Koldo. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática presidía el Gobierno de Canarias cuando esta administración contrató mascarillas durante la pandemia con la empresa investigada. La Fiscalía Europea Anticorrupción ha abierto una investigación por el uso de fondos europeos, si bien Torres no sale en el sumario y defiende que todo el procedimiento se ajustó a la ley. Koldo García ha señalado en una reciente entrevista que contactó con el equipo de Torres para ofrecer la contratación con empresa Soluciones de Gestión que está en el epicentro de la trama ahora investigada.

El ministro le resta importancia a los contactos en aquellos momentos porque “nos llamaban alcaldes de todos los colores políticos, diputados, empresas e instituciones de todos los sitios”. Con todo, matiza que en Canarias todo se gestionó a través del Servicio de Salud. la contraofensiva del Gobierno frente a la derogación de las leyes de memoria democrática por parte de ejecutivos autonómicos de PP y Vox. [Lea aquí la primera parte de la entrevista sobre la reacción del Gobierno a la derogación de leyes de memoria democrática]

¿Qué le parece que lo llamen a declarar a la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo?

Debemos ir al principio de todo. Cuando salta este asunto, el primer partido que aprueba en su ejecutiva que va a pedir una comisión de investigación es el PSOE. Espero que vayamos todos los presidentes y digamos como fueron las cosas, que el PP no ponga pegas a que vaya la presidenta de Madrid, el de Galicia y resto de las comunidades porque todos sufrimos un momento muy difícil en el que teníamos que conseguir material.

¿Le llamó Koldo García para que contratase con la empresa de la trama investigada?

“No. Pero nos llamaban alcaldes de todos los colores políticos, diputados, empresas e instituciones de todos los sitios. En Canarias, se gestionó a través del Servicio de Salud. El material contratado llegó, se pagó más barato que en otros sitios y, por tanto, el expediente es correcto. Es legal.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante un momento de la entrevista. / JAVIER BARBANCHO

undefined

¿Entonces usted dice no haber tenido ningún contacto con el asesor del exministro José Luis Ábalos?

Se pone mucho énfasis en quién llamó a quién, cuando yo creo que lo importante es si los procedimientos son reglados o son irregulares y perseguir al que haya cometido una ilegalidad. Si ha habido comisionistas que se han lucrado del dolor, sea quien sea, que lo pague. Por eso soy exigente con el PP, porque no lo están haciendo con su presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo ya he dicho claramente cómo fue esa gestión para contratar a esa empresa. El material llegó y fue en los primeros meses de la pandemia.

“La comisión del Congreso debería citar a todos los presidentes durante la pandemia, incluido Feijóo”

¿La Fiscalía Europea está investigando esos contratos, no teme que pueda encontrar alguna irregularidad?

Ninguna. Yo jamás ordené que se contratara a una empresa o a otra. Todo se hacía con los servicios técnicos y funcionariales, que hicieron un trabajo tremendo y durísimo. Un momento difícil en el que había que buscar material, con empresas que se dedicaban a la venta de bebidas alcohólicas y tuvieron que cambiar para vender bebidas hidroalcohólicas porque hacía falta lavarnos las manos. Había empresas que nunca se habían dedicado a hacer mascarillas y las hicieron, otras que hacían parabrisas para coche y pasaron a hacer respiradores. No podemos olvidarnos de aquello. Algunos parece que se han olvidado por un intento de dañar en lo político.

¿La comisión del Congreso debería citar a todos los presidentes durante la pandemia, incluido Feijóo?

Incluido Feijóo. El PP, que está siendo tremendamente duro con el Gobierno de España, luego se abstiene en el Congreso para que se investigue, se pregunte o se requiera a todos los presidentes autonómicos. Toda acusación del PP al Gobierno o a los presidentes socialistas queda absolutamente deslegitimada cuando son incapaces de votar a favor de que se investigue a los presidentes del PP.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante un momento de la entrevista. / JAVIER BARBANCHO

¿Cuándo tendrán lista la reforma de la ley de Extranjería y cómo se concretará la distribución de los menores no acompañados que llegan a las costas canarias?

Es una cuestión fundamental que está en mi agenda diaria por ser el presidente de la comisión interministerial. Estamos avanzando con reuniones oficiales y oficiosas con el Gobierno de Canarias y con partidos políticos porque esto termina en las Cortes Generales. Se va a modificar el artículo 35 de la ley y tenemos que establecer cuáles son los criterios que tendríamos que llevar a una conferencia sectorial, donde están todas las comunidades, para proponer una distribución de los menores. Ahora estamos justamente en determinar los cupos, las posibilidades de los territorios y terminar este trabajo con el Ministerio de Infancia. Espero tenerlo rematado en las dos próximas semanas.

¿Confía en tener el consenso suficiente?

Podemos tener un acuerdo en cuanto a la propuesta legislativa, pero ese acuerdo no tendrá desarrollo si no tiene previamente el apoyo político. Nosotros no vamos a tramitar ninguna ley que no tenga un alto y un importante consenso. Estamos hablando de una modificación histórica, de una competencia autonómica y queremos lógicamente, hacerlo sin tener riesgo del recurso de inconstitucionalidad, pero también escuchando a las comunidades autónomas y votando los partidos políticos. Y por eso yo he sido claro. Una vez que tengamos el texto que esté acordado, el Gobierno lo va a apoyar, los partidos del Gobierno lo vamos a apoyar. Lo que pregunto al PP, que está cediendo a Vox con leyes como las de memoria y otras derogaciones, es si va a aceptar o no la imposición de VOX en sus territorios. La ultraderecha dice que mientras ellos gobiernen no acogerán inmigrantes de otros territorios. Y ahí es donde se tendrá que posicionar el PP.

“Espero tener listo en dos semanas el borrador para la reforma de la ley de Extranjería”

¿Si el PP no les garantiza su apoyo no llevarán la reforma al Congreso?

Indudablemente. Estamos hablando de una de las grandes modificaciones históricas que nunca antes se dio. Yo he sido presidente de Canarias y hay intervenciones de hace 20 o 25 años reclamando en Europa y también en el Congreso y el Senado una modificación legislativa que en todos estos años nunca se dio. También lo hizo en su momento Andalucía o Ceuta y Melilla cuando han tenido un repunte en la llegada de inmigrante. Nunca como ahora hemos estado tan cerca de tener esa modificación legislativa. Pero todo esto tiene que tener un punto definitivo que es el de un amplio consenso. Nosotros no contamos con Vox, pero sí tenemos que contar con el PP y tienen que decidirse.

En los próximos meses está previsto abrir los procesos de renovación autonómica en el PSOE. ¿Tiene intención de volver a optar a la secretaría general del partido en Canarias?

Cuando me presenté a la reelección como secretario general regional obtuve un apoyo abrumador de la militancia. Me volví a presentar a la Presidencia de Canarias y ganamos las elecciones. Aumentamos en votos frente a otros candidatos que los perdieron, aunque luego consiguieron la presidencia. Ya veremos que ocurre en el futuro. Estoy a disposición de la organización. Ahora estoy encantado de formar parte del equipo de Pedro Sánchez y creo que es fundamental que saquemos adelante políticas de igualdad, de justicia social o de empleo.

Pedro Sánchez reclama un relevo generacional en los territorios tras la pérdida de poder institucional. ¿Cómo lo interpreta?

Es el secretario general. Su obligación, como la mía en Canarias, es ganar las elecciones en todos los sitios. En Canarias tenemos 88 municipios y en ocasiones hay que apostar por renovación, por cambio de liderazgo. Eso es natural, propio de las formaciones políticas. Es lo que él también ha planteado. Hemos tenido magníficos presidentes autonómicos que han hecho una magnífica labor, pero vendrán otras personas que ya en este momento, por ejemplo, tienen responsabilidades orgánicas relevantes y estoy convencido de que serán presidentes o presidentas de esas comunidades recogiendo el testigo de quienes lo fueron o lo fuimos.

“No vamos a reformar la ley de Extranjería si no es con el apoyo del PP”

¿Cree que los aludidos son otros barones?

En mi caso concreto, todo estará por lo que diga la militancia. A ella me debo y a la organización. De momento, estoy centrado lógicamente en ese trabajo y en el del Ministerio, muy honrado por la confianza de Pedro Sánchez hacia mí.