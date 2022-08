En verano apetecen comidas más ligeras y frescas. El arroz cocido acompañado de diferentes productos ( huevo frito, salchichas, tomate frito...) es uno de los platos más fáciles de preparar. Hoy vamos a a darte una receta muy sana y original que te sacará de más de un apuro. Se prepara con productos que siempre suele haber en la despensa y es muy fácil y económica. Se trata de arroz cocido con atún y espinacas. Un plato saciante y rico en vitaminas, proteínas y nutrientes.

Arroz con atún y espinacas, una receta fácil y sana

Si quieres que la receta sea más saludable aún solo debes cambiar el arroz blanco por arroz integral y sustituir el atún en aceite por atún al natural. Aumentarás la cantidad de fibra de la receta y disminuirás las grasas y calorías.

Si hay niños en casa y no les gustan las espinacas no será problema ya que puedes realizar la receta para los adultos y en el último momento, a la hora de mezclar todos los ingredientes, no poner las verduras en los platos de los más pequeños.

Ingredientes para preparar el arroz con atún y espinacas

Para preparar esta sencilla receta vamos a necesitar 4 tacitas de arroz, 2 latas de atún en aceite, 400 gramos de espinacas, 1 limón, 1 ajo, aceite de oliva, pimienta, sal. Todos son ingredientes muy comunes y que solemos tener en casa por lo que se trata de un plato muy socorrido que te puede sacar de más de un apuro.

Cómo preparar el arroz con atún

El primer paso para elaborar esta receta es cortar el ajo en láminas y sofreírlo en una sartén con un poquito de aceite. Cuando las láminas de ajo estén doradas se añaden a la sartén las cuatro tazas de arroz y se rehoga todo junto durante un minuto. A continuación se añaden 8 tazas de agua ( la cantidad de agua siempre debe ser el doble que la de arroz). Dejar a fuego medio que se cocine el arroz durante 15 minutos.

Mientras el arroz se está cociendo vamos a preparar las espinacas. Hay que lavarlas bien y ponerlas en una cazuela con agua con sal para que se cuezan durante 10 minutos. Pasado este tiempo hay que escurrirlas bien y picarlas lo más pequeño que podamos. Reservamos hasta que el arroz esté listo.

Cuando el arroz esté cocido hay que escurrirlo bien y ponerlo en una fuente grande. Después hay que añadir las dos latas de atún desmenuzado y las espinacas. Mezclar todo bien y rectificar el punto de sal. También puedes añadirle un poco de pimiento y condimentarlo con el zumo de limón.