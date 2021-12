Todos tenemos ya la mente puesta en el puente de la Constitución que arranca hoy. Muchos son los que aprovecharán estos días para desconectar y perderse en algún paraje apartado o en plena naturaleza. Pasar unos días en una casa rural es una opción elegida por muchos para el puente. La gran mayoría ya tendrá lista su reserva y el maletero cargado para salir corriendo en cuanto termine de trabajar.

Otros, sin embargo, quizá aún estén esperando un chollo de última hora o alguna cancelación de reserva para irse a una casa rural en Alicante en el puente de diciembre. Para estos últimos van dirigidas estas recomendaciones para que consigan que su estancia en una casa de rural de la provincia durante el puente sea una experiencia inolvidable.

Y es que, hacer una escapada rural es sinónimo de disfrute. Tanto si es la primera vez que optas por el turismo rural como si eres todo un experto en el tema te vamos a dar algunos consejos para que tu viaje durante este puente sea todo un éxito. Por obvios que puedan parecer algunos, muchas veces se nos olvidan cosas muy básicas que pueden dar al traste con nuestro viaje.

Consejos para una escapada rural ideal

A la hora de preparar tu escapada rural para este puente debes tener en cuenta estos consejos para que el viaje resulte todo un éxito.

Elige dónde quieres ir en función del tiempo que tengas

Lo primero que debes tener claro es dónde quieres irte de escapada rural. A la hora de elegir un destino u otro entran en juego diferentes factores como los días libres con los que cuentes, la distancia en kilómetros al destino, el medio de transporte y por supuesto, tus gustos.

Por ejemplo si trabajas el martes 7 solo podrás disfrutar de tres días de puente así que opta por una casa rural más cercana a tu domicilio habitual. Si eres de los afortunados que no vuelve al trabajo hasta el día 9 aprovecha para irte un poco más lejos.

El medio de transporte también es fundamental. Si cuentas con vehículo propio podrás llegar casi a cualquier lugar. Si dependes del tren o el autobús tendrás que planificar bien los horarios para llegar a tiempo a tu destino.

Consulta el tiempo para el puente en Alicante

Antes de viajar es importante que compruebes el tiempo que va a hacer durante este puente en Alicante. En función de las previsiones podrás planificar tu escapada de forma más eficaz. Esta información también te ayudará a la hora de preparar el equipaje.

Infórmate sobre qué hacer en los alrededores

El turismo rural es sinónimo de relax y planes tranquilos. Sin embargo, no solo consiste en meterse en una casa de pueblo y ver pasar las horas mirando cómo arde la leña en la chimenea. Hay multitud de actividades que puedes realizar en los pueblos de la provincia a los que vayas a pasar esos días. Antes de ir, infórmate sobre qué hacer en los alrededores de tu destino.

Quizá a pocos kilómetros haya un castillo derruido que merece la pena visitar o una magnífica ruta de senderismo que una vez allí quizá no puedas realizar si antes no has metido las zapatillas en la maleta. Así que investiga todas las posibilidades que te ofrece la zona y prepara tu plan con antelación.

Durante estos días de puente son muchos los municipios que ya ofrecen planes navideños que harán las delicias de grandes y pequeños.

Elige la casa rural que más se adapte a tus necesidades

La oferta de casas rurales es muy amplia. Hay para todos los gustos. Solo tienes que elegir la que más se adapte a tus necesidades concretas en esa ocasión. No es lo mismo viajar con un grupo de amigos que con tu pareja. Si vas con niños tendrás que optar por casas más grandes. Así que a la hora de buscar el alojamiento ideal filtra todos los existentes con tus necesidades concretas y escoge el que mejor se adapte a ti.

Como ya estamos prácticamente inmersos en el puente, la mayoría de casas rurales ya están alquiladas para estos días. Sin embargo, siempre puedes hacer una última búsqueda y si tienes suerte podrás aprovecharte de alguna cancelación de última hora.

Adapta tu equipaje al destino

A la hora de preparar el equipaje para la escapada de este puente de la Constitución debes tener en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, si reservas una casa rural con un gran horno de leña podrás hacer la compra para esos días pensando en las recetas que puedes elaborar en él. Lo mismo ocurre si en tu alojamiento tienen spa. Mete el bañador en la maleta y prepárate a disfrutar de las burbujas.