La eterna controversia entre arroz alicantino o paella valenciana ha llegado hasta el plató de 'El Hormiguero'. Y es que el cocinero David de Jorge, más conocido como Robin Food, ha afirmado en su visita al programa de Antena 3 que "los mejores arroces los hacen los alicantinos, no los valencianos", algo que el presentador Pablo Motos ha cuestionado.

Los extraños gustos alimentarios del conductor del 'El Hormiguero', al que Robin Food ha definido como "un tío raro", han centrado la entrevista. Y es que Motos, que afirma que sólo come comida "normal", apenas introduce el pescado en su dieta, prefiere la tortilla de patatas sin cebolla y llega a hacerse tortillas francesas con 12 claras y una yema. No obstante, la paella ha sido el tema que más debate ha generado entre ellos.

"Eres uno de los mejores cocineros de España y tienes 12 estrellas Michelín con Martín Berasategui pero no tienes ni puta idea de hacer paella", le espetó el presentador valenciano que señalaba que hacía 700 kilómetros hasta Valencia para "comerse una de verdad". A lo que el chef David de Jorge le contestaba que "los mejores arroces los hacen los alicantinos, no los valencianos". "Venga va", apuntillaba Motos.

No obstante, el presentador de 'El Hormiguero' matizaba que "el arroz a banda lo hacen muy bien en Alicante pero la paella, en Valencia". "Bueno, estoy en tu casa y no me voy a poner en plan tenso", zanjaba la conversación Robin Food.

"Estoy perdiendo la batalla, en cocina tú sabes más que yo", añadía más tarde Pablo Motos.