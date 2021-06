Nagore Robles lleva varios días preparando el estreno inminente de su primer programa propio como presentadora en Mediaset, según ha conocido en exclusiva YOTELE.

La hasta ahora colaboradora de debates de realitys como 'Gran hermano VIP' o 'Supervivientes' se pondrá al frente de un debate muy dinámico y cañero sobre los temas más desenfadados de la actualidad social. Además, no se descarta que pueda incluir una tertulia con la última hora de 'Supervivientes'.

Según la información a la que ha tenido acceso este portal en exclusiva, el nuevo espacio se emitirá en directo en la madrugada del jueves al viernes, aproximadamente entre las 2:00 y las 3:00 horas. El estreno podría ser esta misma semana.

La gran novedad de este nuevo formato, que estará producido por Bulldog TV, es que solo se podrá ver a través de la plataforma de pago Mitele Plus, en cuyo catálogo de entretenimiento se cuenta ya con el reality 'Sol@s'.

En un principio, las caras más conocidas de las tertulias de Mediaset no serán colaboradores en el nuevo programa, si bien no se descarta la participación de rostros que no sean fijos de ningún programa, a los que podrían sumarse personas relevantes de las redes sociales.

Nagore Robles se pondrá al frente de esta nueva apuesta después de haberse encargado de presentar 'Mujeres y hombres y viceversa' durante la baja por maternidad de Toñi Moreno, entonces titular del dating show.