En 'Secret Story' siguen revelando los secretos con los que los famosos entraron en la casa. Los últimos que se han conocido son bastante asombrosos. Adara, la última concursante de La Casa de los Secretos, confesaba que "hice el amor en un tanatorio". Los concursante de la casa no saben que este es el secreto de la última ganadora de GH Vip, pero para su ex pareja Gianmarco Onestini no ha podido permanecer callado ante esta revelación: "No todo vale", afirmaba.

No fue la única en desvelar su secreto. Miguel Frigenti fue expulsado por la audiencia el pasado jueves. Su entrevista fue una de las más esperadas de la edición, aunque todavía quedaba por conocer su secreto, que pilló por sorpresa a sus excompañeros: "Me dieron la extremaunción". "El embarazo de su madre entrañaba mucho riesgo y le pidieron a un sacerdote que le diera" explicó Jordi González.

Para terminar, Sofía Cristo, expulsada disciplinariamente, también desveló el suyo propio: "Tuve una relación con una mujer casada". Fue Cristina Tárrega, colaboradora del programa, la que lo explicó por ella: "Sofía esperaba que dejara a su familia por ella pero no lo hizo. Fue estafada por una mujer casada que la utilizó para vivir un sueño erótico que se enganchó de ella, pero prefirió lo económico de un señor que lo consintió sabiendo que estaba con ella".