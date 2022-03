El actor Jared Leto visitó este miércoles El Hormiguero y como viene siendo habitual en él, no dejó indiferente a nadie. Con una especie de pantalón de chándal negro y una camisa roja con volantes y cuello alto, el también músico arrancó los aplausos del público en cuanto salió al plató.

Leto acudía al programa a presentar su nueva película 'Morbius', en la que interpreta al bioquímico Michael Morbius que de niño tuvo una enfermedad sanguínea y después de un fallido experimento para tratar de curarse acaba convertido en un vampiro. Esta nueva película de Marvel está dirigida por Daniel Espinosa y se estrenará en los cines de nuestro país el 1 de abril.

“Este personaje es una batalla entre el bien y el mal”, explicaba Leto y añadía que este papel había llamado su atención porque “me gusta profundizar en los personajes”. En este sentido Pablo Motos no perdía la oportunidad de preguntarle por esas transformaciones tan “radicales” que afronta Leto para dar vida a sus personajes. Hay que recordar que Leto ganó el Oscar a mejor actor de reparto por dar vida a un joven transexual en la película 'Dallas Buyers Club', donde perdió 15 kilos, y que engordó 30 para interpretar al asesino de John Lenon, Mark David Chapman, en el film 'Chapter 27'.

“¿Cuánto tiempo tardaste en engordar 30 kilos?” le preguntaba Motos. “Tardé mucho tiempo. Ya he ganado y perdido peso para otras películas, me gusta cómo te transformas, cómo andas y hablas y cómo reacciona la gente cuando hablas con ella”, explicaba Leto. Pero, ¿cómo lo hizo?. “Todas las noches cogía un bote de helado, lo derretía en el microondas y me lo bebía”, confesaba el actor.

El secreto de la eterna juventud

Cuando las hormigas hicieron acto de presencia en el plató le hicieron las dos preguntas que todo el mundo querría hacerle: cómo se mantiene así de joven y si nunca le habían ofrecido interpretar a Jesucristo.

La primera pregunta era casi obligada, ya que Leto que este año cumplirá 51 años, aparenta 20 menos. El actor se quedaba pensativo y contaba su secreto de la eterna juventud a Trancas y Barrancas, pero al oído. Nos quedaremos con la duda porque las hormigas se negaron a desvelarlo.

A la segunda pregunta la respuesta fue sorprendente: no, nunca le han ofrecido interpretar a Jesucristo. Parece casi imposible porque la apariencia de Leto con el pelo largo y una cara que aparenta 33 años necesitaría poca caracterización. Nunca se sabe.