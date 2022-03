El prestigio del periodista Vicente Vallés está fuera de toda duda, pero ayer demostró que a los telespectadores les importa, y mucho, todo lo que tiene que decir. Anoche era el invitado de El Hormiguero, con Pablo Motos. El presentador de los informativos de Antena 3 acudía al late show a presentar su nuevo libro ‘Operación Kazan’, una novela de espías y con tintes históricos que discurre por casi todo el siglo XX.

Y la visita no dejó indiferente a nadie. El programa se convirtió en el programa más visto de la televisión con 2.934.000 espectadores y anotó el mejor dato del año y ojo que no lo tenía nada fácil. La semana pasada visitaron el plató de las hormigas artistas internacionales como Rosalía (logró que la vieran 2.623.000 espectadores) y Oscar Isaac, pero la entrevista al periodista logró encandilar al público.

“No me extraña da gusto oírlo y cómo se expresa”, “Buen comunicador, me gustó mucho el programa”, “Tráiganlo de nuevo hoy y mañana”, son algunos de los comentarios en las redes sociales sobre la participación de Vallés.

“Putin no está loco en absoluto, es muy peligroso”

Como no podía ser de otra forma la entrevista de Vicente Vallés también versó sobre la actualidad internacional y la guerra de Rusia y Ucrania como tema principal. “Putin no está loco en absoluto, es muy peligroso y maneja el poder en Rusia con mano de hierro”, explicaba el también escritor, que mostraba sus dudas sobre si alguien del Kremlin estaba en condiciones de hablar con sinceridad al presidente ruso.

Sobre si finalmente Rusia acabará invadiendo Ucrania, el periodista no se mostraba muy convencido: “Para quedarse con un país tienes que asentar tu ejército en el territorio y para uno tan extenso como Ucrania hacen falta miles de soldados y lo que no puede hacer es trasladar a todo el ejército allí. Quizá sea uno de los motivos por el que no avanzan más”.

Vallés opina que Ucrania se ha convertido en una “pesadilla” para Putin aunque sí cree que algún beneficio obtendrá del conflicto. Sobre cuándo finalizará la guerra, Vallés no tiene respuesta ya que habría que saber qué tiene que pasar para que los rusos consideren que han ganado el conflicto, que han tenido éxito.

Rigor informativo

Sobre cómo verifican las noticias en el informativo que presenta, Vallés explicó que tienen un estricto sistema de control, que sumado al que también ejecutan las agencias de noticias internacionales, hacen que la veracidad de las noticias sea elevada.