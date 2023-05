La 'Silla Azul' siempre deja una sensación agridulce cuando provoca un relevo en 'Pasapalabra': la alegría por el que llega, la tristeza por quien se va. En este caso, Marta ha quedado eliminada después de 30 programas, en los que se ha convertido en parte de la gran familia de este concurso.

Marta ha vivido un duelo emocionantísimo frente a Adrián, el aspirante que ha logrado desbancarla. Ella ha cometido el primer fallo tras quedarse en blanco con una de las preguntas que le ha formulado Roberto Leal. Su rival también ha cometido un error poco después, por lo que los dos han vivido un cara o cruz lleno de suspense.

Una "superstición, creencia falsa", como ha leído el presentador, ha vuelto a dejar a la concursante sin respuesta, mientras empezaba a asumir que este segundo lapsus le hacía despedirse de 'Pasapalabra'. Eso sí, dejando una gran huella y llevándose un premio acumulado de 18.600 euros.

Además, sus 21 duelos frente a Encarni quedan ya como un referente del concurso. Han estado siempre muy igualados, demostrando el alto nivel de las dos. De hecho, Marta se ha quedado a una palabra de conseguir el bote en dos ocasiones.

“Le he cogido mucho cariño a Marta. Nos hemos dado los teléfonos y, por supuesto, seguiremos hablando y viéndonos”.



Adrián coge el relevo y se convierte en el nuevo rival de Encarni en esa lucha por el bote en 'El Rosco', un premio que ya supera con creces los 300.000 euros. El nuevo concursante llega de Valencia y es estudiante de Física.

En su presentación ha hablado de sus abuelos y de lo emocionante que estará siendo para ellos verle por la televisión y participando en 'Pasapalabra'. El nuevo concursante ha comenzado la prueba con muchos nervios y un fallo, pero ha conseguido reponerse para apretar a su rival en un final muy emocionante. En su primer duelo, ambos concursantes han estado muy igualados, pero finalmente ha sido Encarni la que s ha impuesto en el rosco, obligando a su rival a acudir a la ya mencionada y temida silla azul.

