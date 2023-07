Las campanadas de 2022 volvían a tener una protagonista indiscutible este año: Cristina Pedroche. A pocos días de volver a protagonizar uno de los eventos televisivos del año saltaba la noticia de que la presentadora y su marido, el cocinero Dabiz Muñoz, esperaban su primer hijo, así que todo el mundo estaba pegado al televisor para ver al tripita de la Pedroche.

La pareja se veía obligada a confirmar esta información vía Instagram y luego ya durante las campanadas, cuando la madrileña enseñaba su barriga de pocos meses. Pues bien, hace pocas semanas nacía el retoño de la pareja. Una niña de nombre Laia Pedroche Muñoz.

Durante estos meses, Pedroche ha ido enseñando su día a día, sus looks, sus ejercicios y alguna ropita o regalos que recibía para su “beba”. Hasta que el pasado 14 de julio nacía Laia. Sus padres compartían una tierna imagen de las manos de los tres dónde se podía leer: “Te amaremos y protegeremos siempre. Laia Pedroche Muñoz. 14-07-2023”. Una tierna imagen que acumuló miles de ‘Me gusta’ y comentarios dando la enhorabuena a la pareja.

La presentadora ha seguido compartiendo estos días cómo lleva el postparto, cómo está cambiando nuevamente su cuerpo o cómo afronta la lactancia de Laia y la ayuda que está recibiendo de los profesionales sanitarios. Pero todo esto no parece ser suficiente para muchos de sus seguidores que quieren más: quieren ver la cara del bebé.

Cristina Pedroche, tajante sobre su hija

Sobre este tema, ha sido la propia presentadora la que ha querido aclarar si mostrará el rostro de la pequeña. En un storie en su cuenta de Instagram la vallecana ha aclarado que “no creo que haya sido “pesada” con el tema del embarazo, no he compartido casi nada de ella, ni una sola ecografía, he ido compartiendo las cosas que a mi como mujer me han venido muy bien en el embarazo porque creo que podría ayudar a otras mujeres”.

En este punto, el texto sigue comentando que “ya sabéis que levanto mucho odio y mi meta en la vida ahora mismo es cuidar y proteger a mi hija, y si ya recibo muchos mensajes feos sobre ella sin haber mostrado ni un pie suyo, no quiero ni imaginar lo que podría ser si lo hago”. Para finalizar añade: “Sé que la mayoría sois adorables y me dais mucho cariño, pero tendrá que ser ella cuando sea mayor la que decida si quiere que se la conozca o no. Gracias por la comprensión”.

Así que parece claro que los padres no mostrarán el rostro de Laia y respetarán su anonimato hasta su mayoría de edad.