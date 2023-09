El cambio que anunciaba hace unas semanas Antena 3 en Pasapalabra se materializó, no en que alguno de los concursantes ganó el bote, si no en la salida inesperada de Fer. El gallego erró en la Silla Azul frente a Óscar un viejo conocido de este tipo de concursos, ya que los espectadores han podido verle en ‘Saber y Ganar’ y ‘Boom’, en el equipo de Los Dispersos.

Su andadura en Pasapalabra promete muchos momentos memorables con Moisés y Oscar, cuando comenzó en el programa de Antena 3, quiso compartir una reflexión con sus seguidores.

“Aunque empezar un texto con una cita ajena por lo general pretende investirle de una autoridad de la que carece y suele ser indicio de pedantería, no me resisto a rescatar unas palabras que escuché a Antonio Muñoz Molina en una entrevista: solo vale la pena intentar tareas imposibles”, arrancaba el mensaje.

Óscar explicaba que “es la primera vez que estudio para asistir a un concurso de televisión y, después de muchos años (y pese al reciclaje continuo que exige una profesión como la mía), he redescubierto el placer de encontrar, asimilar, entender, aprender... Por supuesto, soy un recién llegado, sobre todo si comparo el tiempo que le he podido dedicar el último año y poco al que le habrán echado jugadores estratosféricos que han pasado por el programa, pero intentaré dar guerra”.

Además compartía una interesante reflexión sobre el concurso: “Pasapalabra es eso y mucho más: una tarea imposible, un desafío magnífico, la montaña (no la piedra) de Sísifo y, como dije en mi estreno, también una agarradera a la vida. Aunque la comparación pueda parecer exagerada y melodramática, además de ofrecer una bienvenida ventana al entretenimiento y la cultura, la rutina que ofrece, tanto a los espectadores que disfrutan del programa como a los concursantes-aspirantes, es un asa a la que aferrarse cuando la vida enreda y todo se tambalea. A veces no hace falta mucho más para conseguir un poco de estabilidad”.

Un momento complicado de su vida

Parece que su participación en el programa de Roberto Leal ha llegado en un momento “especial” para el concursante, ya que explica que “la convocatoria, además, llega en un momento complicadete, después de una megamudanza cuya resaca me ha tenido absorbido durante un mes y algo, y con un lío laboral importante, pero todos los concursantes se ven obligados a hacer malabares para compatibilizar y sobrellevar, así que intentaré apañarme mientras dure. Estoy agradecidísimo por haber recibido esta oportunidad y apenado de no haber podido conocer a Fer, con cuyas actuaciones he disfrutado una barbaridad”.

De momento Óscar ya ha conseguido imponerse en El Rosco a Moisés durante esta semana quedándose a un par de palabras de conseguir el ansiado bote. Sin ir más lejos en el programa de este jueves también logró imponerse tras acertar 22 palabras mientras que Moisés erró con tres fallos.