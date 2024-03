Como era de esperar, los enfrentamientos y encontronazos se suceden sin parar en Supervivientes. Y una de las concursantes que más ampollas está levantando es Aurah Ruiz. La popular influencer y habitual protagonista de la parrilla televisiva de Telecinco está enfrentada prácticamente a todo el grupo y ha mantenido palabras más que altisonantes con algunos de ellos, que le echan en cara su escasa colaboración en las duras tareas diarias en la isla del reality.

Como es habitual también en el que se ha consolidado como uno de los programas más exitosos de Mediaset, las disputas en la isla tienen su eco en el plató y en el exterior. Y así ha ocurrido también con Aurah Ruiz merced a la defensa que ha querido realizar en su favor su marido, el futbolista Jesé Rodríguez. Su forma de protegerla quizás no ha sido la más adecuada y de ahí que se esté llevand una tormenta de críticas y zascas.

Carmen Borrego

La convivencia en la isla de Supervivientes no está siendo fácil. Y si no que le pregunten a Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos ha estado a punto de abandonar y está siendo sometida a una evaluación por parte del equipo médico del programa para ver si su estado de ansiedad es compatible o no con su continuidad en la isla.

Carmen Borrego parece estar pasándolo realmente mal en el reality de supervivencia. De hecho, las cámaras captaron cómo la colaboradora de televisión lloraba en varios momentos. Pero no solo eso, también estuvo teniendo molestias estomacales, y eso que la comida es lo que menos abunda en este programa. Es más, llegó a vomitar.

A ello se ha unido el hundimiento emocional que ha mostrado, llegando a explotar entre gritos y pidiendo que le sacaran del programa. Aunque finalmente, aceptando que está teniendo grandes dificultades, ha manifestado que realmente aún no quiere abandonar el programa de Telecinco.

El equipo médico de Supervivientes ha decidido apartarla al apreciar un cuadro de ansiedad. El objetivo, aseguran, es evaluar su estado para determinar si es aconsejable o no que siga en la isla. Finalmente, Carmen abandonará el concurso por prescripción médica.

Aurah Ruiz

No tan derrumbada, pero sí mostrando un estado de agitación y excitación elevado por momentos, se encuentra Aurah Ruiz. Sus compañeros le echan en cara su escasa colaboración en las tareas y ella, lejos de asumirlo, responde embistiendo con fiereza. Eso le ha llevado a cruzarse gruesas palabras con algunos concursantes, como Gorka Ibarguren.

Es en esta disputa en la que ha querido terciar Jesé, futbolista y marido de Aurah Ruiz, en cuya relación hay un pasado no exento de polémicas rupturas y turbulencias. "Este subnormal (en referencia a Gorka) ya tiene sus 'guantasos' con hora y día, y no son míos. No hace falta que yo le dé", escribió en su cuenta de Instagram Jesé, que añadió: "Te tenías que cuidar antes de entrar a algo que no eres bueno. Los del frente tuya me lo están diciendo. Te vas a cagar G.; a las mujeres se les respeta y se les habla bien, TOLETE".

Jesé, la popular pareja de Aurah Ruiz, ha acabado llevándose una lluvia de zascas y críticas por sus palabras, en las que le censuran que pida "respeto" por las mujeres habida cuenta sus públicos problemas pasados de pareja. Algunas de las réplicas que se ha llevado en las redes a su agresiva defensa de Aurah Ruiz y su ataque contra Gorka Ibarguren: