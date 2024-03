Supervivientes 2024 está dejando muchos momentos para el recuerdo, pero lo cierto es que todavía no hemos visto ninguna trama de amor entre ninguno de los concursantes. Al menos por ahora. Eso sí, parece que dos participantes de Supervivientes están acercándose demasiado y... quien sabe, la llama del amor podría surgir en cualquier momento.

Al principio de la edición el bombero Rubén sí que manifestó que Aurah Ruiz era su prototipo de mujer. Pero esto quedó al poco descartado ya que la relación entre ambos no ha podido ser peor. Pero el catalán sí que dejó caer en alguna gala que la canaria, fuera de cámaras, le había puesto ojitos, lo que acabó de dinamitar la relación. Hay que recordar que Aurah está casada con el futbolista Jesé con el que tiene un hijo de 6 años.

¿Ha surgido el amor en Honduras?

Los concursantes que cada vez se están acercando más son Gorka y Miri, que están disfrutando de los primeros días juntos en su nuevo grupo y han mantenido una conversación que podría ser el inicio de un acercamiento.

Disfrutando de una de las horas más tranquilas, la de la siesta, Gorka aprovechaba el momento para preguntarle a Miri por su timidez: "Oye, ¿te puedo decir en confianza una cosa que llevo pensando y nunca te he querido preguntar...? No sé por qué es, pero como que no preguntas mucho a la gente sobre sus vidas, no sé si porque te da vergüenza".

Tras escuchar sus palabras, Miri aseguraba que "es porque quiero descubrir, porque me das intriga", pasando así de una pregunta general a centrarse solamente en él y añadía: "voy poco a poco, no sé".

Aunque la conversación quedó ahí, el concursante sí que ha hecho declaraciones ante las cámaras asegurando que "lo que más me gusta de Miri es que es una chica con mucha energía y que es de corazón puro".

Ambos supervivientes iban más allá con su conexión al descubrir que ambos son Sagitario con sólo dos días de diferencia: "¿Crees en eso?" le preguntaba Miri, a lo que él respondía: "Sí, creo en las estrellas".

"Es un niño monísimo"

Además, ella también ha confesado que "Gorka es un niño monísimo" y además "me gusta su iniciativa y bueno, él me gusta"... Y no sólo eso, la cocinera ha confesado a sus compañeros que su corazón está libre y que tiene ganas de casarse algún día. Gorka le ha preguntado que si no le gustaba Torres y ella le ha respondido que no. ¿Será que quizás Miri tiene a otro superviviente en mente?

El que sí tiene pareja fuera del programa es Gorka, así que no sabemos qué pasará. Tampoco sería la primera vez que un superviviente se enamora en la isla y rompe con su pareja que se encuentra en España. A la mente de todos nos pueden venir las imágenes de Fabio y Violeta y cómo la valenciana rompía en directo con su novio. Eso sí, la historia acabó con final feliz porque a día de hoy siguen juntos y tienen dos hijas.