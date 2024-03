Este martes nos enterábamos gracias a la revista 'Semana', que desvelaba de forma anticipada en el programa 'TardeAR', que José María Almoguera y Paola Olmedo se separan nueve meses después del nacimiento de su hijo Marc. Una noticia que llega justo cuando la madre del protagonista, Carmen Borrego, se encuentra en Honduras disfrutando de su aventura en Supervivientes 2024.

Tras este bombazo, Europa Press conseguía las primeras imágenes del hijo de la colaboradora de televisión y lejos de explicar en qué punto se encuentra su relación matrimonial, guardaba silencio.

Sin embargo, hay un pequeño detalle en las imágenes que ha pasado desapercibido y que refleja que la ruptura podría tratarse simplemente de un standby entre ambos, aunque como bien confirma la revista, ya no viven juntos.

Se trata ni más ni menos de la alianza de bodas. El hijo de Carmen sigue luciendo el anillo de casado en su mano derecha. Un detalle que hemos podido apreciar cuando se ponía el casco de la moto y antes de desaparecer de las cámaras.

Recordemos que la pareja se dio el 'Sí, quiero' en mayo de 2022 y ahora que estarían a las puertas de cumplir sus dos años de casados no habrían podido superar los problemas que arrastraban desde hace un tiempo.

Además, tal y como asegura la publicación, el nieto de la recordada María Teresa Campos lleva ya 20 días fuera del domicilio conyugal. Ahora, estaría instalado en la casa de su padre, a las afueras de la capital.

Una historia familiar con distanciamientos

Hay que recordar que antes de irse a Supervivientes mucho se habló de la relación que mantenía Carmen con su nueva. Al parecer la relación entre ambas no estaba pasando su mejor momento desde que en 2022 salieron a la luz unos supuestos audios de Paola en los que criticaba a su suegra y a la familia de su marido.

De ahí para adelante, al parecer, todo fueron desplantes y encontronazos. Uno de ellos sucedió en Sálvame, donde Carmen se enteraba por sus compañeros del sexo de su nieto y de que su hijo y su nuera habían organizado un ‘baby shower’ y no habían invitado a nadie de la familia. Finalmente Carmen conoció a su nieto cinco días después de su nacimiento.

Terelu Campos y Alejandra Rubio reaccionan a la separación

Terelu Campos entraba este martes en directo para animar a su hermana, que no está pasando su mejor momento en Supervivientes. Y como no podía ser de otra forma, Carlos Sobera preguntaba a la presentadora por la separación de su sobrino. Pero Terelu evitaba hacer declaraciones sobre esta noticia limitándose a decir que "estas cosas pasan en las relaciones" y argumentando que la vida de su sobrino no le pertenece. "Cuando ocurren estas cosas... yo no sé si me vais a entender o no, pero aquí priorizo a mi sobrino. Y a su mujer. A ambos", sentenciaba.

Por su parte Alejandra Rubio seguía en la misma línea y afirmaba que “son cosas que pasan en la vida. Hay veces que las relaciones no funcionan”. “Yo no lo sabía”, afirmaba la hija de Terelu Campos.

Sobre el estado de su tía afirmaba que “está claro que no está pasando su mejor momento. Espero que se recupere y que siga con el concurso”.

De momento la organización de Supervivientes tomaba la decisión de no trasladarle esta noticia a Carmen Borrego ya que en estos momentos se encuentra apartada de sus compañeros y siendo atendida por el equipo de psicólogos del programa.

El programa normalmente traslada a los concursantes información fundamental sobre su familia (caso de enfermedad o fallecimiento, por ejemplo) para que puedan decidir si abandonan el concurso. En este caso, de momento, Carmen Borrego sigue ajena a la noticia de la separación de su hijo.