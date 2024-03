Da igual que seas un deportista de élite o un campeón olímpico. Parece que en Supervivientes esto no basta y lo que hay que conseguir es estar fuerte, pero mentalmente. Y esto lo está viviendo en sus carnes Pedro García Aguado.

No es la primera vez que vemos al campeón olímpico pasarlas canutas en Supervivientes y todo, según explica, por su cabeza. Lo hemos visto sufrir ansiedad (y no se lo han llevado a ningún hotel), hablar solo y animarse a sí mismo.

Este domingo Sandra Barneda le preguntaba qué tal estaba y ha confesado que no está atravesando su mejor momento. "Cuando pierdes la fuerza lo pierdes todo. He perdido fuerza y me he sentido muy indefenso, las emociones me han desbordado. Me quiero ir y seguir cada día, quiero luchar y seguir dando la cara, pero no puedo".

Las preocupaciones de Pedro García Aguado

Pedro se sinceraba sobre la situación que estaba viviendo en la isla y lo que le estaba esperando en España. "Mi padre está mayor, no quiero que le pase nada estando aquí. Mis hijas, mi casa en los Rosales, una persona que quiero mucho y que está allí, la gente que me quiere. Estoy desubicado, soy campeón olímpico y del mundo, pero allí comía. Ni como ni descanso, son condiciones duras", decía entre lágrimas.

Y es que el superviviente llega a sentirse una carga con sus bajones en la playa: "Cuando me levanto con mejor estado de ánimo ayudo y colaboro, pero a veces me he sentido así y no quiero".

Sandra Barneda, al verle así le dedicaba unas palabras de apoyo: "Estáis haciendo todos una proeza, tenéis este tipo de bajones y os tenéis que enfrentar contra vuestra mente y vuestro físico. Por esto, este programa es tan grande y solo los que estáis allí aguantando lo sabéis bien". Además, la presentadora le tranquilizaba en cuanto a sus preocupaciones: "Cuando no hay noticias son buenas noticias, mucho ánimo". Algo que servía al superviviente: "Me tranquiliza".

Parece que el supervivientes está al borde del abandono pero que las palabras de Sandra le han renovado las fuerzas.