Se veía venir y la propia Carmen Borrego ya lo había avisado: ha necesitado asistencia del equipo médico de Supervivientes. “Carmen Borrego no está junto a sus compañeros en la playa", revelaba Laura Madrueño tras ser informada por Sandra Barneda sobre la atención médica que está recibiendo Carmen.

La hermana de Terelu pasaba la noche fuera de la isla y después volvía a la playa: "Ayer lo pasé muy mal, además me dio otra subida de tensión, pero lo voy a intentar. No será por falta de intentarlo", explicaba Carmen a su vuelta.

"Parecía que la cosa se arreglaba, que la cosa ya estaba bien, pero las horas posteriores fueron mucho peores y que la cosa se ha complicado mucho", explicaba Sandra Barneda, y Laura Madrueño daba más detalles sobre lo ocurrido: "Las últimas horas en Honduras han sido críticas para Carmen que ha estallado protagonizando momentos muy complicados".

Carmen Borrego, entre lágrimas, expresaba ante sus compañeros: "Por favor, no puedo más. Me estoy muriendo. Os lo juro por Dios que no puedo más, os lo ruego. Más no puedo hacer, me subo a la barca y me voy". Y así lo hizo, se subió a la barca y se fue.

"Desde que sube a la barca lo que yo sé es que no ha vuelto a la playa se mantiene aislada y estamos pendientes de lo que nos cuenten los médicos. En los próximos momentos vamos a recibir un comunicado médico", explicaba la presentadora desde plató.

Al parecer Carmen estaba sufriendo un cuadro de ansiedad.

Los motivos de la ansiedad de Carmen Borrego

Ya en directo, Sandra podía hablar con ella y la malagueña quiso aclarar que “Lo estoy intentando. Están ayudándome mucho, yo no he tirado la toalla, tengo un bache en el camino y espero y deseo superarlo”.

La presentadora de Supervivientes le seguía preguntando por los problemas que estaba atravesando en la isla, y Borrego reconocía que su problema no era el hambre y afirmaba que había ido con “la mochila demasiado llena. De repente la cabeza, los recuerdos y las cosas que he vivido no me están ayudando”, explicaba en referencia al reciente fallecimiento de su madre, María Teresa Campos.

"Sé que me está dando fuerzas desde donde esté" y ha roto todavía más a llorar cuando ha señalado lo siguiente: "El problema no es que no me dé fuerzas, pero ¿yo he sido capaz de sacar fuera lo que ha sido ella para mí? La mente se me ha ido fuera y se me ha ido muy arriba".

El comunicado médico sobre Carmen Borrego

"La concursante Carmen Borrego presenta un cuadro de ansiedad causado por su inadaptación a las condiciones del programa. Si bien físicamente se encuentra bien, no consigue superar la ansiedad que le genera su estancia en la playa. Por ello, tiene que ser apartada del grupo y ser atendida por la psicóloga y por el equipo médico, en espera de ver su evolución y estudiar la viabilidad de su continuidad en el concurso", entonaba la presentadora.

"No se cierra la puerta del todo, que era lo que no quería. Pensé que la decisión era que se acabó y no estaba preparada aunque sabemos que las comodidades están fuera de aquí, a mí me gustaría seguir viviendo con estas personas, algo que hasta aquí me ha hecho mucho bien y espero que me lo siga haciendo", decía Carmen Borrego.

Hay que recordar que si la concursante, que se dice que cobra 18.000 euros a la semana, abandona el concurso de forma voluntaria debería pagar una penalización. Si bien por un proceso médico debe dejar el reality, no tendría que abonar nada.

Las redes estallan contra Carmen y contra Supervivientes

Esta ha sido la gota que ha colmado el cuanto a la participación de Carmen Borrego en Supervivientes. Después de no querer participar en prácticamente ninguna de las pruebas, ahora la aíslan y la audiencia no puede más con ella y cree que está recibiendo un trato de favoritismo por parte de la organización.

“Nos están vacilando o qué ? Nos toman por tontos ? esto es un concurso o un centro de rehabilitación ? Qué es esto ? Rocío Madrid y Ángel sí, que necesitan apoyo , por los continuos ataques y acosos”, “Me parece completamente injusto. Ésta tiene más cuento que Calleja. Comidita cigarrito y como nueva”.

“Vivirá en las mismas condiciones, con un arroz bien cocinado, y durmiendo en una cama, y duchándose en un baño, anda ya” , “Vaya cara más dura tiene tanto el programa como ella”, “Le darán cervecita,comida y tabaco a todos ??”, son algunos de los comentarios y reacciones a la decisión de Supervivientes”.