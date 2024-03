Nadie esperaba que ni una semana después de que empezara Supervivientes un concursante ya tuviera que abandonar. Pero ha pasado. Zayra Gutiérrez tuvo que abandonar la isla debido a que sufría una ciática muy dolorosa, que no le permite ni estar de pie. Y el programa ha tenido que buscar una sustituto a marchas forzadas. Un nuevo participante que este mismo jueves se lanzará desde el helicóptero y pasará a formar parte de los concursantes. Eso sí, con dos semanas de ventaja.

Durante la emisión del último jueves, Jorge Javier Vázquez ya adelantaba cambios en el programa: "Zayra será reemplazada por un nuevo participante", revelando además que la identidad de este sería anunciada este domingo. Ese esperado día llegó, y la recién llegada a Supervivientes 2024 es Marieta, de La isla de las tentaciones 7.

Sandra Barneda, quien conoce perfectamente a la ilicitana, describía a la nueva competidora con gran entusiasmo: “Es alguien que si hace unos meses se imaginaba que esta noche estaba pisando este plató, le da algo”. "Es una mujer peleona, es guerrera, no se calla, tiene un carácter… Es puro fuego, es pura hoguera”, presentando así a la concursante. La aparición de Marieta en el escenario desató un torbellino de reacciones, incluyendo la de Marta Peñate, quien mostraba su entusiasmo por la incorporación.

Marieta tiene programado su salto desde el helicóptero en Honduras el próximo jueves, marcando el inicio de su aventura. No obstante, previo a su partida, visitó el plató de 'Conexión Honduras'.

"Todavía no lo he asimilado", expresaba Marieta visiblemente emocionada al pisar el plató, consciente de la magnitud de formar parte de Supervivientes: "Estoy preparada para lo que sea. La lívido la voy a olvidar y voy dispuesta a todo”.

Las palabras de aliento no tardaron en llegar, cortesía de Marta Peñate, quien, al conocerla personalmente, no escatimó en consejos: "Sé que vas a entregarte por completo, estoy realmente emocionada por ti".

Antes de Supervivientes, el debate de La isla de las tentaciones

Pero antes de embarcarse hacia Honduras, Marieta tiene un compromiso con 'La isla de las tentaciones'. "Nos veremos antes de tu viaje a Honduras. El miércoles tenemos el primer debate final de las Tentaciones y tu reencuentro con Álex", informaba Sandra Barneda. Así, Marieta participará en el debate antes de su gran aventura el jueves, cuando finalmente se lance desde el helicóptero en 'Supervivientes'.

No tenemos que olvidar que Marieta no es una concursante cualquiera del reality de parejas. Su paso por las villas ha sido de lo más comentado en esta edición, al punto que su reencuentro con su pareja Alex, no se emitió junto con el resto de sus compañeros, se dejó, en exclusiva, para este miércoles, donde también tendrá lugar el debate de la edición.

Marieta dejó temblando esta edición de La isla de las tentaciones después de la primera semana conocer a Sergio y besarse con él. La reacción de su novio, Alex, no se hizo esperar e hizo lo mismo (y más) con Gabriela. Marieta al ver las imágenes de su novio también consumó con Sergio pero el granadino no quería más que pasárselo bien y eso a la joven le sentó regular y rompió con él. En este punto pensó que lo mejor sería de tratar de volver con Álex y llegó a irrumpir en la villa de los chicos para buscarlo. Si lo llega a encontrar lo hubiera visto debajo de las sábanas con Gabriela.

En la hoguera final Marieta quiso irse con Álex, pero él optó por dejarla compuesta y sin novio y se fue con la murciana pa’ Murcia. Nos falta por ver qué pasó después del reality y si volvieron a estar juntos en algún momento.