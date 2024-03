Carmen Borrego es uno de los grandes fichajes de esta edición de 'Supervivientes'. La colaboradora puso rumbo al reality, pero el paso por el concurso se le está haciendo un poco bola. Lleva en Honduras un par de semana y ya ha amenazado con abandonar unas cuantas de veces e incluso se ha negado a participar en varios juegos de recompensa.

Alejandra Rubio desveló que se le está haciendo un poco complicado defenderla en los debates por la actitud que está tomando en el concurso. Ahora ha sido Terelu Campos la que se ha pronunciado sobre lo que piensa del paso de su hermana por 'Supervivientes'.

"¡Lo que me sorprende es que siga allí, yo no le había pronosticado ni una semana! Lo primero es que no sabía si se iba a tirar del helicóptero, así que imaginaros", confesó. La colaboradora ha dicho de su hermana que es una mujer "muy valiente" solo por el hecho de haber aceptado participar en el concurso más duro de la televisión.

"Hay días que paso tan mal rato que quito hasta la tele. Ella es muy valiente, por eso hay veces que no entiendo algunas cosas, pero bueno, sus razones tendrá", apostilló haciendo referencia a ciertas actitudes que está teniendo en 'Supervivientes' Carmen Borrego.

"Tener a Kike allí es importante, porque si tienes que apoyarte en alguien es en un amigo. Y quiero agradecer a Zayra por el comportamiento y el cariño que le ha cogido a mi hermana en tan poco tiempo. Me ha parecido que ha sido muy honesta con ella, muy generosa y muy cariñosa", terminó diciendo.