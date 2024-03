Claudia está pasando por uno de sus momentos más duros en Supervivientes. Y no sólo eso, es que ha dado lugar a muchísimas especulaciones en Playa Condena.

La concursante está experimentando una sensación muy extraña en la isla: asco por la comida. La madrileña está expresando un rechazo poco común hacia los alimentos y esto la ha tenido en un estado físico bastante pésimo.

En las imágenes nos mostraban a una Claudia en la esterilla, visiblemente demacrada. Era la propia Aurah la que acudía a ver qué le pasaba y acudía a decírselo a su novio, Mario.

“¿Te duele la tripa? ¿Te has mareado o algo?", le preguntaba a su novia. Claudia apenas podía articular palabra: "La barriga, la cabeza... todo. No me puedo levantar".

La figura de la concursante, ya de por sí muy delgada, ha desatado todo tipo de especulaciones, ya que sus compañeros consideran que está más delgada de lo habitual: “Está en los huesos”.

El embarazo de Claudia

Pero lo que verdaderamente hacía saltar todas las alarmas era la pregunta de Carmen Borrego a la superviviente: “¿No estarás preñada no?”. A lo que Claudia no respondía.

“¿Qué has hecho Mario?” le preguntaba divertida Aurah a lo que él respondía: “Será del Espíritu Santo…”. Y es que uno de los síntomas que experimentan algunas embarazas es un rechazo frontal a la comida. Los olores o los sabores les incomodan mucho, sobre todo en el primer trimestre de gestación.

¡Ah, qué guay!", aseguraba Aurah. "¿Te imaginas?", reflexionaba Claudia, dejando volar su imaginación ante la idea con la que tampoco parecía estar tremendamente feliz. Y es que, aunque es común que el apetito aumente o incluso se duplique durante el embarazo, en ciertos casos puede suceder lo opuesto. Este tema de especulación también ha llegado al plató de Supervivientes.

Makoke no ha eliminado la posibilidad de un embarazo, considerando que Mario y Claudia han compartido momentos íntimos en Honduras, haciendo viable cualquier teoría. Por otro lado, Suso ha resaltado lo peculiar de la aversión de Claudia hacia la comida: ""En mi edición jamás lo escuché. Ahí nos morimos de hambre". Nagore, sin embargo, recuerda haber oído de situaciones similares en Honduras anteriormente. Lo cierto es que, hasta ahora, todas estas suposiciones no son más que eso, y no existe una confirmación oficial al respecto.