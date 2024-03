El programa 'Tierra de nadie', donde se analiza la actualidad de Supervivientes sigue dejándonos momentos impagables.

Este martes Carmen Borrego se convertía en la protagonista después de vivir un emocionante momento cuando su hermana, Terelu Campos, le hizo una videollamada desde España. Carmen fue apartada de sus compañeros hace unos días debido a la ansiedad que sufre y está siendo tratada por el equipo de psicólogos del programa.

Es por ello que la organización consideró que las palabras de su hermana podrían ayudarle y darle ánimos. Terelu la instó a mantenerse firme en el concurso, intentando elevar su ánimo ya que Carmen se encuentra muy abatida por la muerte de su madre, la gran María Teresa Campos.

El mensaje de Terelu fue claro y contundente, se nota que la presentadora habla muy bien y su hermana la escuchó atentamente. Pero lo que realmente llamó la atención de los espectadores y de los colaboradores en plató fue una frase que le dedicó a su hermana: "¡Eres el alma de 'Supervivientes'!".

Esta frase tampoco ha pasado desapercibida en las redes sociales, donde Maite Galdeano, defensora de Kiko Jiménez, y Nagore Robles han compartido sus opiniones. Ambas se han mostrado especialmente críticas con la actuación de Carmen en Supervivientes, centrándose en la descripción que Terelu hizo de su hermana como el "alma" del programa, un comentario que Galdeano rebatió con sarcasmo: "El alma... Madre mía, menuda. A poner el cacito".

A lo que Nagore no dudó en señalar la actitud de Carmen en el concurso, sugiriendo que su esfuerzo era mínimo: "A poner el cazo porque a trabajar poco". Galdeano respaldó esta visión, enfatizando la falta de esfuerzo y la tendencia a quejarse de Carmen: "A trabajar nada y quejarse muchísimo". Robles añadió que Carmen no se está siendo una buena superviviente, destacando su incapacidad para enfrentarse a las adversidades del programa como lo han hecho otros concursantes: "Con toda la lluvia que se han tragado estos y ella ahí, bajo techo. No sabe nada".

La conversación entre Galdeano y Robles concluyó con comentarios acerca de la actitud percibida de Carmen, calificándola de desfachatez: "¡Qué morrazo, de verdad!", exclamó Galdeano, mientras que Robles jugó con el apellido Borrego para intensificar la crítica: "¡Exacto, borregazo total!".

Más reacciones a las palabras de Terelu

Otra de las reacciones que más han llamado la atención ha sido la de Naomi Asensi, quien se alzó con la victoria en 'Gran Hermano VIP 8', que se unió al coro de voces críticas respecto al comentario de Terelu hacia Carmen, compartiendo su opinión a través de las redes sociales.

“La Campos acaba de decir que la Borrego es el alma de Supervivientes?”, se preguntaba la también participante de La isla de las tentaciones. Y acompañaba estas palabras con un famoso meme en el que dos señoras cantan: “Tiene dos huevos así de grandes”.