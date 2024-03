El primer abandono, en este caso obligatorio, de Supervivientes llegó de la mano de una de las grandes apuestas de la cadena para esta edición: Zayra Gutiérrez. La dolorosa lesión de espalda que sufrió cuando apenas llevábamos tres días de reality acababa con uno de los sueños de la hija de Guti y Arantxa del Sol y la obligaba a abandonar la aventura antes de lo esperado.

Tras regresar a España caminando con dificultad y ayuda de unas muletas y reconocer ante las cámaras de Europa Press que "estoy muy jodida", Zayra reaparecía este domingo en el debate presentado por Sandra Barneda y, tras protagonizar un emotivo reencuentro con su novio, confesaba que está "mal porque quería ganar y que me haya pasado esto al principio. Me podría haber pasado más tarde y no la primera semana, aunque es muy duro y no tiene nada que ver lo que te cuentan con lo que es".

Minutos después, Zayra se marchaba del plató con fuertes dolores de espalda y, ya instalada en casa y tras haber disfrutado de sus primeras horas con su pareja, Miki Mejías, y su hijo Hugo -que el 16 de abril cumplirá su primer añito- ha regresado a redes sociales para revelar cómo se encuentra, qué es exactamente la lesión que le ha obligado a abandonar Supervivientes y cómo es la larga recuperación que le queda por delante. Y ojo, también ha mandado un mensaje a sus 'haters', dejando claro que no es una 'nini' y no quiso abandonar el reality en ningún momento.

Una hernia y una larga recuperación

"Ya estoy de vuelta desgraciadamente. Es lo que menos me apetecía. Me apetecía luchar, ganar, estar hasta el final. Como veis sigo en reposo. Me quedará un tiempo. De momento estoy con calor, con tratamientos. Me han detectado una hernia, por eso me dio lo que me dio y me lesioné", ha explicado en un vídeo en el que se la ve tumbada con las piernas en alto.

Por delante, como asegura, "tratamientos, ir a traumas, a fisios e ir andando poco a poco. Ir quitándome las muletas, poniéndome una faja. Va a ser larga la recuperación pero bueno. Para ganar Supervivientes 2025" ha afirmando, confesando que sigue adelante con su idea de volver a Honduras el año que viene para, ahora sí, darlo todo y convertirse en la ganadora.

Una reaparición en la que Zayra ha agradecido el cariño y el apoyo que ha recibido en las últimas semanas, y en la que no ha dudado en mandar un mensaje a aquellos que la han criticado y han dudado que su lesión fuera verdad, acusándola de exagerar su lesión para abandonar sin tener que hacer frente a la penalización del reality. "Quería dar las gracias a la gente que me ha apoyado. A la gente que dice que he ido a hacer el ridículo, que soy una nini y todo eso. Yo no quería abandonar en ningún momento. Era mi sueño, que me vierais tal y como soy. No ha podido ser por tema de salud, no porque yo quisiera abandonar. Nunca he querido abandonar", ha dejado claro.

Las redes, contra ella

Desde el primer momento que puso un pie en la isla Zayra ya mostró su desesperación por separarse de su pareja y de su hijo y a los pocos días se lesionó. Esto hizo que el público de Supervivientes pensara que era una excusa de la madrileña para abandonar el concurso sin pagar la penalización.

“Chica tienes cuentitis aguda”, “Mucho protagonismo para una floja”, “Menudo cuento que tienes muchacha. Qué pronto se te ha ido el dolor. Menudo paripé. Se te ve muy bien, no?”, “Quería largarse sin pagar la multa y lo ha conseguido”, son algunos de los comentarios que le han lanzado en una publicación en la que se la veía comer por primera vez tras abandonar l isla.

Su bebé está “muy mayor”

Con la mente puesta en regresar a los Cayos Cochinos en la próxima edición, la única prioridad para la hija de Guti es centrarse en su recuperación y que su hernia quede tan solo en un mal recuerdo, y disfrutar de su familia, su chico y su bebé, al que confiesa que ha echado muchísimo de menos y que ha visto "muy mayor" a su regreso a casa.