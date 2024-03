Supervivientes ha vivido la primera expulsión definitiva del concurso. Este domingo Sandra Barneda ha anunciado que los espectadores habían decidido que Rocío Madrid dejase de forma parte del concurso. Después de una primera expulsión, la televisiva pasó a convivir junto a Laura Matamoros, Kiko Jiménez y Lorena Marlote.

Su paso por el concurso no fue sencillo. A las dificultades que ya acarrea de por sí, tuvo que sumar varios enfrentamientos fuertes con varios de sus compañeros. Incluso en su etapa de destierro, tampoco logró conectar con los tres supervivientes aislados.

"No podía más. No me veía capaz de abandonar por una cuestión de amor propio, pero esto se me estaba haciendo bola. De haberme quedado, no hubiera aguantado más de dos días seguidos. Agradezco un montón a todo el mundo que me haya apoyado, pero estoy feliz de irme, no podéis imaginar cómo lo he pasado", confesó cuando la presentadora le comunicó la noticia.

Unas horas después, Rocío Madrid ha querido hacer balance de su paso por el programa con unas declaraciones que traerán cola. "Mi experiencia en ‘Supervivientes’ la valoro como agridulce porque, por un lado, me llevo a gente maravillosa que he podido conocer y la experiencia tan salvaje en la naturaleza, que eso es lo que más me ha gustado de todo. Pero es cierto que, por otro lado, he vivido momentos muy desagradables con ciertas personas con las que me ha tocado convivir. Creo que voy a borrarlos de mi mente porque ha sido horrible", ha desvelado.

"La persona que más me ha decepcionado ha sido Pedro García Aguado. Pedro era una persona que yo admiraba cuando la veía en televisión, viajamos juntos en el avión viniendo para Honduras, me pareció un tío muy peritas, pero ostras, allí en concurso me ha sorprendido para mal", ha confesado.

"Tengo varios candidatos, pero, si las cosas son justas y la gente va a votar y a entender el que mejor concurso haga de supervivencia y de convivencia, yo diría que Javier, Blanca o Arkano", ha desvelado sobre quiénes son sus ganadores en esta edición.