Televisión Española, pagada con los impuestos de todos los españoles. MasterChef, uno de sus programas de más éxito y con más audiencia. Primer concursante seleccionado de la duodécima edición, que arrancó anoche: David, de 27 años y natural de Barcelona. Legionario del tercer tercio Don Juan de Austria.

Tras explicar el joven sus exigentes rutinas deportivas matutinas, a Jordi Cruz le da por preguntarle "qué has empollado, qué has estudiado". Respuesta: "Numerología, simbología, filosofía, religión...". Académicamente, David estudió el curso de Formación Profesional de chapa y pintura, y trabajó como vigilante de seguridad y barbero. Más tarde, ingresó en el Ejército para convertirse en legionario, un cuerpo al que siempre le ha enorgullecido pertenecer.

"No creo que la Tierra sea redonda"

Evidenciando lo planificado del guion, el presentador y jurado le tira de la lengua: "¿Y de la Tierra qué sabes?". "No creo que sea redonda", contesta, entre las risas de sus compañeros y antes de comenzar su disertación en horario de máxima audiencia de la cadena pública: "No sé con ciencia cierta cómo es, la verdad, pero yo por lo que puedo apreciar ahora mismo todos los días subiendo a la montaña, tengo claro que no está a 150 millones de kilómetros del Sol".

En ese momento, la cámara enfoca a Jordi Cruz, que parpadea incrédulo con un atisbo de sonrisa. Pero el militar prosigue: "Y te voy a decir una cosa más, ¿vale? De entrada gira 160 sobre sí misma, aparte va haciendo esta rotación (mientras mueve el índice en una especie de círculos), aparte está enrolada al Sol, y luego te dicen que el Sol se va moviendo (hace aspavientos con los brazos). O sea, ahí tienes una de combinaciones de fuerza...".

El chef Marcos Morán, que en el programa de anoche ayudó a Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez a seleccionar a los 16 concursantes, le espeta que "estoy en un taburete, me voy a pegar una leche porque me he mareado". Pero el terraplanista insiste: "No, pero tú luego vas en un Ferrari a 200 kilómetros por hora y sientes un... (mueve el cuerpo como si hubiera baches y/o velocidad), sientes vibraciones; y tú aquí te dicen, ¿y no sientes nada?".

Las redes sociales, entre la incredulidad y el cachondeo por la elección

Las redes sociales se regocijaron con el primer elegido, que lo fue a pesar de presentar un plato de hígado con clavo que no estaba a la altura, tal y como reconocieron los jueces. No obstante, salvo el "no" de Pepe Rodríguez, logró la aprobación de los otros tres.

Comenzaba la fiesta del cachondeo y del meme por la, llamémosla, singularidad de los perfiles de los seleccionados, pero también la lluvia de críticas:

Este terraplanista confeso, cuya cocina favorita es la basada en la dieta mediterránea, sueña con formar una familia y vivir en una pequeña granja.