El eterno debate entre la paella valenciana y el arroz alicantino ha vivido un nuevo episodio en las redes sociales. El Community Manager de MasterChef, concurso culinario que anoche dio el pistoletazo de salida a la duodécima edición de su formato con concursantes anónimos, tuvo a bien preguntar a sus seguidores qué opinaban sobre el "arroz de la yaya María" que presentó al jurado en la prueba de eliminación Ángela, una participante valenciana afincada en Madrid.

La propia aspirante, que es publicista y talent mánager, explicó que ella y sus familiares le pedían siempre a su abuela que hiciera paella valenciana "pero la cocina era tan pequeña que era imposible hacer arroz de paella en paella". "Para que nos calláramos se inventaba un arroz con pollo, con la verdura de la paella... Desde que ya no está no lo he vuelto a comer y sí que me sabe un poco a lo que me hacía", explicó la joven.

"Ángela, hazle esto a tu novia"

El plato salvó los muebles, aunque realmente ella no estaba expuesta a la expulsión al ser la capitana del equipo ganador de la prueba de exteriores: "Está sabrosito, está hecho casero y está rico", le valoró Jordi Cruz.

Samantha Vallejo-Nágera, por si no había quedado suficientemente claro en la presentación de la concursante que es lesbiana (celebró su delantal blanco besando a su novia) le preguntó quién cocinaba en casa. De esa forma, hacía a Ángela hablar de su novia y de cómo ella se había "apropiado" de los fogones en casa, aunque su sueño es abrir un restaurante junto a su pareja. "Ángela, hazle esto a tu novia", zanjaba la chef.

Pues bien, volviendo al tuit en X del CM de MasterChef, ha tenido hasta el momento de escribir estas líneas dos respuestas. Uno de ellos dice textualmente: "Los arroces de Alicante son mucho mejores, sobre todo en la Vega Baja del Segura", y el otro son tres emoticonos de risas de una usuaria valenciana.

Una batalla más en la eterna guerra sobre la hegemonía del arroz.