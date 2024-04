Entre la última tanda de candidatos a formar parte de MasterChef 12 se coló Idoia Montero, la hermana de la cantante Amaia Montero, pero su plato no acabó de convencer a los jueces del concurso y se quedó a las puertas de entrar al popular talent-show culinario de Televisión Española.

Sí obtuvo la aprobación de Samantha Vallejo-Nágera y el chef invitado Marcos Morán. La jueza dijo verla "disfrutona en la cocina" y creer que "tienes mano" porque "has hecho un plato que está rico". Morán, por su parte, dijo que su propuesta culinaria "la había hecho muchas veces y eso se nota".

Solo necesitaba un "sí" más, pero la aspirante vasca recibió sendos "noes" por parte de Jordi Cruz y Pepe Rodríguez. "Me gustaría darte un sí, pero no voy a poder. Has abierto muchos caminos y ninguno te ha terminado de convencer. No he visto que quieras ser cocinera", comentó el estrellado chef catalán.

El chef de Illescas apuntó que «es verdad que MasterChef te cambia la vida. Es un lema que decimos aquí, pero creo que necesitas un poco más de maduración. ¿Volverás, Idoia? ¿Volverás?», le preguntó, a lo que ella se limitó a contestar un resignado «lo veremos».

"El fracaso es no hacer nada"

La guipuzcoana, de 48 años, subrayó luego ante cámara que "me hubiera gustado entrar, pero el fracaso es no hacer nada". Unas palabras que ha hecho suyas su hermana en Instagram para darle ánimos, a lo que añade que "el verdadero éxito es intentarlo una y otra vez y no rendirse".

La que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh le indica que "nadie como tú lo sabe, lo sabemos bien. Y sí, ese 'quiero ser' es una bandera blanca. No creo en los buenos profesionales si no son buenas personas y tú eres una excepcional. Noah, amatxo, aitatxo y yo estamos muy orgullosos de ti. Que nadie te diga quién eres".

El post de Amaia Montero en Instagram contabiliza ya más de 9.000 "me gusta" y decenas de comentarios de ánimo para ambas hermanas.

Idoia también ha recurrido a la misma red social para señalar que "ayer (por la noche del lunes) fue una noche emocionante".

"Estoy muy agradecida por todos los mensajes de cariño que he recibido, directos y sinceros. Lo que sin duda quiere decir que no me estoy equivocando. A mi familia por ser una piña y apoyarme. Pronto empezaré a publicar recetas para compartir con vosotr@s lo que más me gusta hacer, cocinar. Espero que me acompañéis en este viaje. Y recordad: Que nadie te diga quién eres", remarcó la vasca.

Visto lo visto otros años no sería de extrañar que, ante la eventual baja de alguno de los 16 participantes seleccionados, Idoia Montero fuera llamada para cubrirla, o que tenga una nueva oportunidad en alguna de las ventanas de repesca que el concurso ofrece todos los años a mitad de la temporada.