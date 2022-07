Pese a que María venía a darlo todo con su cita lo cierto es que no ha tenido nada de éxito, ni un poquito. Pero ha sido mutuo. La empresaria malagueña de 68 años llegaba a ‘First Dates’ preparada para todo y con una sensual foto suya, desnuda, cuando tenía 21 años. “Era modelo. Siempre le he gustado mucho a los hombres porque soy oriental, como Isabel Preysler, pero más pobre”, explicaba.

Carlos Sobera, impresionado con la foto no daba crédito, pero no sabemos si por la impactante imagen o por los comentarios subidos de tono de María. “Estoy sola pero siempre acompañada, tengo siete amantes. Los llamo cuando estoy caliente. Cuando María quiere guerra los llamo”, le decía al presentador que no podía reprimir la risa.

Sobre lo que esperaba de su cita María lo tenía claro: “No me gusta la gente de mi edad porque no funciona. Quiero alguien potente, limpio, guapo, con conversación y que tenga buena lengua”.

Y llegó Pablo su cita del programa de Cuatro. Cuando llega mira la foto y lo primero que suelta es: “tengo miedo”. Un comentario muy premonitorio el de este cantante madrileño de 62 años. “Me gustan educadas, divertidas y que disfruten de la vida”, comentaba el pretendiente.

Pero fue entrar a la sala en la que le esperaba María y la cosa no pudo ir peor. La cara de ella era un poema cuando lo ve y le dice: “Yo lo quería con pelo” a lo que él responde “Yo la quería guapa y esbelta, y no”. Carlos Sobera no sabe dónde meterse y les anima a conocerse mientras intenta abandonar el lugar a la carrera. Pero Pablo lo tiene claro y el comentario de María le ha ofendido, por lo que no quiere seguir conociéndola. “Eres fea y, físicamente, eres un coco” dice Pablo que añade que “la mala educación no la soporto así que en cuanto me ha dicho eso ya sabía que no iba a tener una cita con ella de ninguna forma”.

“Feo, calvo y antipático”

María tampoco parece muy interesada, tal y como se ha puesto el ambiente. “Me han puesto uno muy feo, encima calvo y antipático y yo soy guapa, valgo más que él”, explicaba.

Y aunque Carlos Sobera ha insistido en que se dieran una oportunidad, finalmente no ha tenido más remedio que acompañarlos a la puerta lamentando esta cita fallida, sin duda una de las más cortas de la historia del programa.