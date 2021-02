Si él no comulga, yo tampoco

Fue una de las personas que impulsó el resurgimiento de la Semana Santa eldense; canta y preside la Coral de los Santos Patronos; lleva toda la vida trabajando en Cáritas y ayudando a todo el mundo. En Elda es sobradamente conocido y no he encontrado a nadie que no hable de su calidad humana. No quiero decir con esto que a un homosexual menos ejemplar se le pueda negar la comunión, sino que difícilmente Juan Carlos puede atentar a la sensibilidad de los católicos de buena fe, como argumentó el sacerdote cuando le negó la comunión.

Creo que a muchos lo que sí nos daña la sensibilidad es ver cómo un obispo se salta la lista de vacunación y se inmuniza primero, y obviamente nadie le va a negar la comunión. No sé con qué superioridad moral se creen imbuidos estos sacerdotes para censurar a un hombre por amar a otro ser humano cuando el propio papa Francisco decía hace poco en un documental que «La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello».

Con este tipo de actitudes intolerantes la Iglesia solo consigue ahuyentar a sus feligreses. De momento, muchos eldenses ya han mostrado su intención de protestar argumentando que «si Juan Carlos no puede comulgar, yo tampoco». No es mal lema.