¿Es un rodillo Alejandro Soler en el PSOE de Elche? Probablemente sí, aunque pueda sonar algo grueso o dictatorial, pero a muchos periodistas nos da por adjetivar lo que hacen los socialistas, pero no el resto de partidos (que incluso puede ser peor). Porque, a excepción de Compromís que optó por un proceso de primarias que tampoco ha sido todo lo limpio-limpio que habrían querido, o de Podemos, que opta por un modelo asambleario, siempre hay alguien que, como decía la canción de Alaska, "te señala con el dedo" para que entres o salgas. Me viene esta idea a la cabeza mientras pienso en la salida de la lista de dos concejalas del equipo de gobierno, dos mujeres y esto es curioso, por imposición del secretario local y provincial. ¿Ven?, la palabra imposición podría ser en este caso de la misma familia que rodillo.

La salida de Puri Vives la solicité al comienzo del mandato desde esta tribuna por cuestiones que no voy ahora a recordar más que brevemente porque nada tenía que ver con su capacidad de gestión, que desconocía (y desconozco cuatro años después), sino más bien con el hecho de que tuviera el sueldo embargado desde el día 1 sin que eso para los socialistas haya sido demérito alguno: que alguien que forma parte de sus elegidos no pagara sus deudas. Eso ya me parecía demérito suficiente para dejar paso a, en este caso, Iván Gómez, quien vuelve a sonar para los puestos de salida (como el resto, que debería decir).

Marga Antón

Más cuestionable podría verse la salida de la edil de Cultura, Marga Antón, porque, al margen de gestión, precisamente, se la defendió hasta la saciedad por el grupo socialista durante meses y se proclamó su inocencia tras una imputación por el PP por el contrato de las exhumaciones del Cementerio Viejo. Un asunto que dije y diré que ha acabado mal porque, pese al sobreseimiento judicial, la serie de irregularidades denunciadas y el propio escrito de archivo del magistrados dejan a las claras que alguien tuvo que saber, ver o decidir algo, pero todos, técnicos incluidos, salieron impunes. Meses después, es el propio PSOE el que le dice a Antón que no vale no ya para repetir sino para que su nombre (como el de Puri Vives) vuelva a estar entre los 26 de la lista que, sin oposición alguna, se vota hoy.

Se podía haber optado como en 2019 por un "que cada cual se las pele" para saber el grado de refrendo que tienen entre la militancia, pero esto, igual, hubiera sido lo más, digámoslo así, aunque sé que no le gustará a Soler, democrático. Bueno, hay un afiliado que se presenta por libre.... Pero la experiencia de 2019, donde las urnas dijeron una cosa entre lo que querían los afiliados y el ordenó otra completamente distinta, donde Marga Antón, curiosamente, fue la única discrepante, quizá le haya aconsejado a hacer un poco como Atila y evitar la aparición de brotes frescos.

Lista

Los nombres que se barajan de entrada en la lista y aún el hecho de que el PSOE salga a conseguir en mayo los 27 concejales (ni uno menos) del plenario no Elche no nos impiden pensar que algunos de los que están y han sido válidos o muy válidos no seguirán, pero eso no se decidirá este sábado con la votación porque no hay orden que establecer. Se decidirá por Alejandro Soler, lunes o martes (cuando lo convoque), independientemente de los respaldos que cada uno de los aspirantes pueda tener dentro de las familias del PSOE, y se hará por las deudas pendientes y/o promesas del secretario general o por la proyección/méritos que pueda ver en algunos de los nuevos/viejos que ha elegido para formar parte del equipo que capitaneará, ya no sé si por última vez, Carlos González, habida cuenta de que si Pedro Sánchez (o el que haya en su lugar dentro de cuatro años) se lo pide, volvería a repetir como alcaldable. Y de eso estoy seguro.

Soler es un rodillo en Elche al mando de una ejecutiva que no levanta la voz y que está a sus órdenes. Nadie le tose y nadie le cuestiona. Y aunque pueda parecer esto una crítica es todo lo contrario. E, independientemente, de que se le pueda ver como una persona poco empática, incluso agria y distante, ejerce un liderazgo sin discusión. Le pese a quien le pese.