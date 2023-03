ICOMOS VISITA EL PALMERAL DE ELX

Este fin de semana se ha reunido en Alicante la asamblea general de ICOMOS y un grupo de expertos de este organismo se desplazó el domingo a Elx para conocer la situación de los tres Patrimonios de la Humanidad que nuestro municipio tiene: Palmeral, Misteri y Museo de Puçol, y los retos relacionados con su salvaguarda.

ICOMOS es el organismo consultor en España de la UNESCO, para estos temas y tuvo un papel fundamental en conseguir que fueran declarados como tales en su día.

Con respecto al palmeral, declarado en el año 2000, la visita y charla descriptiva se centró en el Huerto de San Plácido, donde se encuentra el Museo del Palmeral. Este huerto es, turísticamente hablando, uno de los más atractivos de la ciudad, aunque, en cambio, uno de los menos representativos de un huerto tradicional. Incluso para muchos es lo más parecido a un parque temático del palmeral, con su peculiar circuito de riego y otras actuaciones que cambiaron su fisonomía original.

Es, por tanto, el huerto que más enseña el Ayuntamiento a toda aquella visita institucional que llega a Elx y por algo será. Lamentablemente, y después de casi 23 años de su declaración como Patrimonio de la Humanidad, el Palmeral de Elx no tiene un Centro de Interpretación que cubra el aspecto informativo y didáctico necesario que permitiera conocer mejor esta joya ilicitana y darla a conocer más ampliamente. Es un tema al que el Ayuntamiento nunca le ha dado importancia. Como en tantos otros asuntos, los esfuerzos para la vuelta de la Dama han eclipsado la solución a muchas otras necesidades culturales en Elx.

Conociendo la visita prevista, una representación de Volem Palmerar, con su presidenta Susi Gómez en cabeza, se acercó al grupo de ICOMOS para facilitar un encuentro con ellos. Hasta ahora había existido contacto a nivel de escritos, denuncias, consultas, etc. Parece muy oportuno este acercamiento con el organismo asesor de la UNESCO que se encarga de comprobar que se respetan los valores que dieron lugar, en su día, a la declaración como Patrimonio de un bien como el palmeral y un colectivo local dedicado a la defensa y promoción del mismo. Precisamente en una de las charlas de esta Asamblea de ICOMOS, uno de los ponentes, Luis Pablo Martínez, técnico de Consellería y persona fundamental en la obtención de la declaración de la UNESCO para nuestros patrimonios, recordó la importancia de la participación de la sociedad civil en la promoción y defensa de los mismos citando, expresamente, a Volem Palmerar por su labor en dicha tarea.

Todo apunta a que, a partir de ahora, la relación de esta con ICOMOS pueda ser «el comienzo de una gran amistad», como se decía en la película Casablanca. Sería buena señal. El palmeral necesita mejoras reales en su actividad diaria. Es importante su protección institucional, pero si en la realidad se nota poco, mal vamos. Y algo así está pasando: La nueva Ley del Palmeral está siendo incumplida por Conselleria y Ayuntamiento. El desinterés en su aplicación es muy frustrante.

Que, año y medio después de su aprobación, no se haya constituido el Patronato del Palmeral, órgano de participación y gestión, cuando debía haberlo hecho a los tres meses es una muestra de desprecio a Elx y a la propia UNESCO. Igual pasa con la actuación prevista en el Hort del Gat, en un huerto histórico: en vez de ubicar allí el Patronato y el Centro de Interpretación del Palmeral (que no tenemos), deciden ubicar allí un Casal Fester cuyas actividades impactarán en el mismo en vez de buscar un espacio alternativo. Por no hablar de los crónicos problemas de falta de riego, personal, hormigonado de huertos, etc.

Es de esperar que ICOMOS, ante la insensibilidad municipal y autonómica, intervenga, como hizo en el tema del Misteri. Es triste tener que recurrir a que, desde fuera, se defienda lo de aquí ante tanto desinterés, pero es lo necesario ahora mismo.