Se ha montado un revuelo tremendo porque una "actriz", que apenas he visto actuar, ha tenido, con 68 años, una hija/nieta (el semen es de su hijo, tristemente fallecido) por maternidad subrogada. Saliendo del hospital en silla de ruedas, como si ella misma hubiera parido. Vaya mamarrachada, por cierto. ¿Es moralmente aceptable que una mujer en edad de ser abuela, con muchos billetes, alquile un vientre en el extranjero para ser madre?¿Cómo se lo explicará a su hija, que jamás tendrá anonimato, cuando sea mayor? Si es que puede verla cumplir 18 años, recordemos que la media de vida en España para las mujeres es de 82 años.

Muchísimos famosos tuvieron hijos por esta vía. Javier Cámara (no recuerdo a ningún político de izquierdas criticándole), Cristiano Ronaldo, Miguel Bosé, la baronesa Thyssen, Elton John, Nicole Kidman... Eso sí, salvo error por mi parte, ninguno hizo negocio del tema. Porque es sorprendente el morbo social generado. ¿Cuántas revistas del corazón se han vendido?

En España es ilegal alquilar un vientre, pero, si lo traes de fuera, no, ya que, obviamente, hay que formalizarlo en el registro para proteger al bebé, que ninguna culpa tiene. Es curioso que determinados actos, si los cometes fuera de tu territorio, son legales, pero si los haces dentro de tu país, no lo son.

Asumo (tal vez esté equivocado) que a la madre, una mujer humilde de origen cubano, le quedará un vacío de por vida por desprenderse de su hija, y que, si lo hizo, es porque está en una situación de vulnerabilidad total. Resuelto el sufrimiento económico, luego tendrá un padecimiento emocional al entregar al bebé. Ahora bien, si no tiene para comer, ¿quién soy yo para juzgarla? Porque, reconozcámoslo, nuestro contexto determina nuestra moralidad. Hay un punto en el cual la oferta y la demanda se juntan, tal vez le ofrezcan 10.000 euros y se niegue. Pero si al final le ofertan 50.000, y no tiene dónde caerse muerta,¿qué va a hacer?

Escuché a feministas decir que la mujer, con su cuerpo, puede hacer lo que quiera, y, si quiere abortar, que aborte. Sin embargo, el embarazo subrogado no lo aceptan, porque lo hacen en condiciones de vulnerabilidad. Pero, amiga mía, ¿no es cierto que muchos abortos también se practican por imposibilidad económica de mantener al bebé? Aquí ya no hay entonces libertad individual, sino libertad "bajo mis preceptos feministas".

Yo iría a un debate anterior. Sería tratar de evitar que la mujer esté tan desesperada económicamente, que deba alquilar su vientre. Deberíamos buscar que todo el mundo tuviera unos mínimos garantizados, para que a nadie se le ocurriera quedarse embarazada, y luego entregar al bebé.

Tenemos el sufrimiento de una persona que, por su edad, no puede ser madre, y encima, perdió a su hijo treintañero tras una cruel enfermedad (no puedo imaginar lo dramático que tuvo que ser) pero posee un importante patrimonio, y una gran ilusión por criar a una mañaca. Porque tengamos claro que es un mercado para ricos, hay que tener mucho capital para poder tentar a alguien desesperado. Argumentará que a su hija nada en lo material le va a faltar con ella, y además, dirá que la madre gestante resuelve su agobio dinerario, así que todos contentos.

Te preguntaré, amigo lector: ¿Clamas ante un vientre de alquiler, con un bebé que irá a una familia donde nada le va a faltar en lo económico, pero miras a otro lado si un drogadicto ludópata tiene varios hijos, que estarán completamente desatendidos? Hay niños en orfanatos que podrían adoptarse, y, en cambio, ante la imposibilidad de dar a luz por métodos "tradicionales", decidimos generar una nueva vida, porque queremos que nuestro hijo tenga nuestro código genético, nuestro esperma. La peña se gasta un dineral en tratamientos hormonales, para tener mellizos o trillizos, cuando hay niños pequeños desatendidos, sufriendo, que necesitan un hogar.

En definitiva, no sé deciros si estoy a favor o en contra. Un estudio de la Universidad de Alicante, publicado por INFORMACIÓN, determinó que el 53% de los españoles apoya la gestación subrogada, práctica que trae a España más de un millar de niños anualmente. ¿Quieres ver padecer a personas que quieren ser padres y no pueden? Y respecto a la madre gestante, ¿qué sufrimiento le toleras? ¿Que pase hambre, o el problema emocional por entregar a su bebé? No nos escandaliza ver a un vagabundo durmiendo en la calle, pero, sin embargo, consideramos aberrante que una ricachona, que habrá ingresado tanto vendiendo la exclusiva que realmente le habrá salido gratis el pago a la madre gestante, "compre" una niña con 68 años. Algo mal estamos haciendo como sociedad.