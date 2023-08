Hace unos días nos levantamos con la noticia de que España mantiene su posición de liderazgo en paro de la Unión Europea según Eurostat; y lo que es más preocupante, que la tasa de empleo juvenil alcanza el 27,4%, casi cuatro puntos porcentuales más que el segundo país que encabeza la lista. En el caso de la Comunitat Valenciana la situación no mejora y la región registra una tasa de personas en situación de desempleo por encima de la media de España.

Los datos son alarmantes y deberían invitar a una profunda reflexión para revertir esta tendencia, especialmente ante un escenario de incertidumbre global que tiene un impacto directo sobre el crecimiento económico y la generación de “empleo de futuro”. La disrupción tecnológica y la innovación marcan aceleradamente un nuevo contexto en el que muchos oficios están en riesgo. Estamos inmersos en un nuevo escenario marcado por la innovación que transformará el mercado laboral y, pese a que los datos y el contexto socioeconómico actual y futuro no invitan al optimismo, quiero aprovechar este espacio para incidir en aquellas oportunidades que podemos aprovechar en los próximos años si sentamos los cimientos necesarios hoy, ya que mañana podríamos llegar tarde.

Elche es conocida como la ciudad del calzado, pero en PLD Space estamos dispuestos a complementarlo. Muchos de los que estáis leyendo esta columna nos conoceréis por el MIURA 1, pero nuestra ambición va mucho más allá. PLD Space se fundó hace 12 años con el fin de facilitar el acceso europeo al espacio y lo que nació como un sueño de los Raúles (como cariñosamente nos referimos internamente a los fundadores, Raúl Torres y Raúl Verdú), ha desembocado en un sólido proyecto empresarial formado por más de 150 empleados que tiene como objetivo construir una industria de lanzadores espaciales única en España y en Europa.

Pese al inminente lanzamiento del MIURA 1, el 90% de la empresa está volcada en el diseño y desarrollo del MIURA 5, el lanzador orbital con el que iniciaremos nuestra actividad comercial en 2026. Precisamos construir para Alicante un equipo, una industria y una cadena de aprovisionamiento. En definitiva, un ecosistema que nos permita avanzar en el I+D y establecer una cadena de producción en serie de lanzadores espaciales. Esta apuesta no es barata ni sencilla de ejecutar y tampoco está exenta de riesgos, los cuales asumimos con más determinación que medios.

En este sentido, el compromiso de PLD Space por convertirnos en punta de lanza de un nuevo sector se traduce en las casi 80 vacantes de trabajo especializado (ingenieros y técnicos) que estamos buscando. Incorporar perfiles altamente cualificados a un ritmo de diez contrataciones mensuales es un reto tan complejo como hacer volar un cohete. Es muy gratificante repatriar talento alicantino y español que salió buscando mejores oportunidades y que vuelve a pisar el Aeropuerto de Alicante para quedarse a trabajar.

Como capacidad nacional estratégica hemos contado con el apoyo incondicional de gobiernos y organismos locales, regionales y nacionales para resolver retos en un sector tan complejo como el espacial, y seguimos necesitando esa ayuda. Estamos en el momento crítico para anclar el proyecto al territorio y asegurar su desarrollo económico futuro.

Esto no se hace en un día. La industria del espacio mide sus hitos en décadas y para competir no podemos perder el soporte institucional y la capacidad financiera que permitirá al proyecto mantener la necesaria velocidad programática y operativa. Todo esto vamos a hacerlo desde Elche, donde esta noche se lanzarán muchos cohetes. Nosotros lanzaremos (para todos los ilicitanos) el nuestro pronto. Per aspera ad Astra.