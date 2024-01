El reciente Día Internacional del Abrazo no ha servido para huir de las beligerancias de distinta índole, pero sí se han abrazado la militancia y los dirigentes en la convención política que el PSOE ha celebrado en A Coruña, en tiempo de elecciones gallegas, donde se ha puesto en valor el modelo político socialdemócrata que vive y colea ante las opciones reaccionarias con talante antidemocrático por mucho que presuman de defender la Constitución y a la ciudadanía.

Unos se preocupan por construir y otros contribuyen a ensuciar el patio constantemente. No asumen la pluralidad política ni la diversidad territorial de nuestro país. No respetan las instituciones ni entienden lo que es una mayoría parlamentaria, salvo cuando ellos la tienen. Los avances sociales y políticos no les interesan en absoluto. Ni los menos favorecidos. O sea, seguimos con dos proyectos. Sumarse al tren del progreso sostenible o viajar en sentido contrario. Los consensos globales deben estar a buen recaudo. La amenazada libertad cultural, una de las realidades en las comunidades gobernadas por PP y Vox, las fuerzas del retroceso, es uno de los problemas latentes.

Tener más trabajo en dignas condiciones y menos desigualdad parece una pesadilla para quienes proclaman catastrofismo a diario y otra ruta. La ausencia de líderes territoriales en dicha convención, García Page o Javier Lambán, no supone ningún disgusto. Más calma interna y sentido constructivo entre la Moncloa y Ferraz. Sin embargo, el expresidente Rodríguez Zapatero es uno de los más importantes valedores con su protagonismo al pie del cañón. Un referente moral e intelectual que ofrece estímulos a la tropa ante el «mejor momento» de España, a pesar de González y de determinados sujetos de la misma especie. Zapatero es un firme defensor de la amnistía por sus efectos en favor de la palabra, la reconciliación y la convivencia.

Resulta gracioso, por todo ello, que acusen a Sánchez de amenazar la democracia. Los dirigentes de un grupo que estuvo en el Gobierno con M. Rajoy fabricando pruebas contra políticos catalanes y realizando actividades fuera de la ley desde las estructuras del Estado, con ayuda de la mal llamada «policía patriótica». Los tribunales se resisten a investigar la operación Cataluña y frenaron el intento de Andorra. ¿No es tremenda toda esta película?

A partir de la documentación existente, ahora la Fiscalía abre una investigación, y el Congreso de los Diputados intentará establecer las responsabilidades políticas de esos hechos. El exministro del Interior, Fernández Díaz, uno de los directamente implicados, pidió que también al PP se le acuse por la operación Kitchen. Perseguir adversarios, como Podemos, ha sido uno de los deportes de esta gente y de toda su corte de monaguillos. ¿Quién ejerce de verdad el papel de esperpento?

Por otro lado, Vox vuelve a fracasar, ya que el Constitucional rechaza su recurso contra el decreto ley que mantuvo la suspensión de desahucios y lanzamientos en favor de los más vulnerables en la etapa de la pandemia. Algunos no pueden evitar posicionarse siempre de la misma forma. Feijóo, otro que tal baila pisando derechos y libertades, entiende de sobra de estas cuestiones. Voto en contra y corte de mangas a las familias que les cuesta más llegar a fin de mes. Crispar el ambiente es la norma de la casa. ¿Revalorizar las pensiones y diversas mejoras? No, gracias. Esta es su altura política, que volverá a quedar evidente en la manifestación del próximo día 28, en contra de lo aprobado por el Gobierno. Imaginen qué medidas tomaría si gobernase con Abascal…

Solo le interesa que a la población le vaya mal para que a ellos y a los suyos les vaya bien. Enfrente, un Ejecutivo de coalición al que no hay que dar «ni agua» y que llega a acuerdos para mejorar la vida de los ciudadanos, pese a todas las dificultades. Por increíble que parezca, Díaz Ayuso dejó escapar medio millón de euros de fondos europeos para el sur de Madrid por dejadez burocrática. Un dinero perdido que debía ir destinado al empleo y a la formación. El popular abrazo del oso lo saben dar muy bien.