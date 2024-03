Mazón, el más "instagramer"

Carlos Mazón quiere ser influencer, aunque en su caso no lo hace por los likes, los viajes o las comidas gratis. Aquí el objetivo es más sencillo: ampliar su influencia como presidente de la Generalitat. Desde el día que tomó posesión de su cargo el jefe del Consell ha decidido subirse al carro de la viralidad en las redes sociales sin mirar atrás. Un aspirante a influencer con 47.000 seguidores en Instagram que sueña con convertirse “en el más viral”.¿Para qué conformarse con ser un político más cuando puedes ser el rey de los "trends" de moda?

Al más puro estilo de su compañera de partido Isabel Díaz Ayuso, pionera en esto de ser una presidenta viral -tanto en redes sociales como fuera de ellas-, Mazón tiene clara esa enseñanza de McLuhan que en las aulas de Periodismo nuestros profesores nos enseñaban con afán: “El medio es el mensaje”. Imagino a Mazón sentado en su despacho junto al equipo que le gestiona las redes sociales, viendo cómo influencers valencianos como Lolalolita, Peldanyos o Marta López acumulan seguidores a ritmo de baile y ocurrencia. Y se pregunta: "¿Por qué yo no?".

Así que ahí está Mazón, preparando cada día junto a los suyos el arsenal de videos y publicaciones para Instagram y TikTok como una forma diferente de presentarse ante el mundo. No es solo una forma de acercarse a los más jóvenes o de promocionar la Comunidad Valenciana como un destino “instagrameable”, como hizo en su famosa aparición en los premios Ídolo de Dulceida, sino que es una nueva herramienta con la que políticos, como ahora él, emiten mensajes con los que no buscan respuesta, solo el like.

¿Quién necesita discursos largos y aburridos desde el Palau de la Generalitat cuando puedes tener a Mazón haciendo un vídeo viral con su equipo de gobierno o sorteando entradas para ver la mascletà de València desde el edificio de Correos?

Pero ojo, no todo son risas y likes. Mazón también aprovecha esta incursión en las redes para comunicar de manera más efectiva sus políticas y logros con vídeos cortos pero impactantes. Sin filtros, pero con sus filtros. Un arma de doble filo que impacta en aquellos que busca atraer con estas nuevas herramientas: los votantes más jóvenes.

Ahora solo falta ver si la gente está lista para ver a su presidente haciendo un unboxing de políticas públicas o participando en challenges virales. Una estrategia de dos caras. No debe olvidar el presidente que una sola mala publicación en redes sociales basta hoy en día para ser “cancelado”. Por el momento, desde aquí, solo le ponemos una tarea al presidente "más viral": conseguir que las Pombo vuelvan a los premios Ídolo en su primera edición en la Comunidad Valenciana.

