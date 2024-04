No lo has visto todo y “Plüvia”

Imagen de archivo del teatro Principal / Pilar Cortés

Plüvia

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

***

Libreto y canciones: Juan Luis Mira. Coproducción: Teatro Principal y Ü Teatro.

Dirección: J. L. Mira y Pascual Carbonell.

Caluroso público para ver un estreno nacional hecho en Alicante. Que nos invita al género musical. Voz hablada y cantada y los bailes como recursos expresivos adaptados a las necesidades de la teatralidad y del sentido de la situación escénica con su talante popular para toda clase de espectadores.

Por ahí transita «Plüvia», coproducción entre el Teatro Principal y Ü Teatro, compañía que ha puesto en pie el espectáculo. Una serie de paraguas nos recuerda aquello de «Cantando bajo la lluvia». Y lo de «¡nunca digas que ya lo has visto todo!». No dejar indiferente a nadie es uno de los objetivos. Y salen a colación el derecho a la diversidad amorosa, el miedo al diferente o el respeto a la naturaleza.

Entretener es otro de los propósitos del imaginativo libreto y de las cálidas canciones del veterano Juan Luis Mira, bajo la fluida dirección del mismo y de Pascual Carbonell, y con la simpatía coreográfica de Mar Mira. Los arreglos y la coordinación musical, de Enrique Pedrón, contribuyen también a seducir en la obra interpretada por Ana Arrarte, quien vuelve a demostrar su capacidad interpretativa como actriz y cantante, acompañada por Iván Gisbert, Marchu Lorente, David Berenguer, Esther Díaz, Miguel Ángel Carrasco y Sergio Romero.

El reparto cumple lo encomendado con la caricaturización de algunos personajes en varios momentos. Ella «se llueve encima». ¿Existen mundos más allá de lo que pensamos? Aquí se descubre. En esta comedia musical con el soporte del texto y el hechizo de todos los ingredientes. Uno de ellos es la sorpresa visual de un circo friki.

La videoescena cambiante y con imágenes fijas es de Alejandro Fernández. No pretende ser una superproducción, sino algo más sencillo pero no exento de importancia. No en vano, una de las especialidades de nuestro Juan Luis Mira ha sido siempre este tipo de montajes. Recuerden a Jácara Teatro.

«Plüvia» echa a andar por una ruta que ojalá sea lo más amplia posible. Las dilatadas ovaciones alientan ese camino.