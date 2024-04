La necesidad de un mural contra la violencia

Tristeza en Moscú el día después del atentado terrorista. / EFE

Imparable están siendo las cifras de hechos violentos que estamos presenciando desde que comenzó el año 2024. Y en todos los escenarios posibles, porque la violencia bélica que estamos viendo a nivel mundial sin que exista nadie que temple los ánimos y ponga la palabra “paz” como estandarte que debe presidir las relaciones entre los hombres y las naciones es algo preocupante. Muy preocupante.

Parece que la violencia y el ansia de la demostración del poder es algo que alzaprima cualquier conducta que pueda ponerse encima de la mesa para tratar de hacer ver quién o quiénes son los que mandan y la necesidad de asegurarse una persona o una nación la sumisión del otro y de los demás a sus pretensiones y reivindicaciones, poniendo la amenaza de la fuerza y de la violencia como respuesta más inmediata a cualquier reacción que pueda esperarse de quién amenaza con ejercerla si no se cumple lo que pide, o lo que espera de la otra parte.

Es sorprendente la cifra de casos en donde se nos presenta la violencia como mecanismo para actuar como forma de conseguir algo quien la ejerce. Así, hemos visto el incremento brutal de la violencia vicaria, siete casos en lo que va de año, ajustes de cuentas entre personas, o ataques a la propiedad ajena en donde la violencia es el mecanismo para atemorizar a quien se ataca para que cese en cualquier forma de oposición o defensa que se pueda hacer de sus propiedades.

Como una posible solución para parar la violencia sería necesario colocar un mural en las zonas centrales y visibles de cada ciudad y rincón del mundo entero con las frases más impactantes que pudiéramos encontrar en contra del ejercicio de la violencia para intentar detener esta espiral que nos inunda, e introducir un cambio global que implante la paz entre las personas y entierre el odio que existe de unas hacia otras, y que se manifiesta y expresa luego con el ejercicio de la violencia hacia quien consideras que te ha hecho algo que no te gusta, o que piensa de forma diferente, o, simplemente, porque considera quien ataca que es molesta esa persona hacia quien se ejerce la violencia.

Sería, pues, necesario y posible poner un mural enorme por parte de las autoridades de cada ciudad y pueblo en las zonas centrales y en cada rincón de nuestro país y del mundo para que lo vean todos los ciudadanos cada día y que vaya impregnando la mente de todos quien pasan delante del mural para que vaya calando el mensaje del ¡no a la violencia! poco a poco.

Y entre las frases a poner en ese mural podríamos citar las siguientes que también destaca Amnistía internacional y de las que destacamos este decálogo que podría operar como lema puesto en un mural contra la violencia: 1.- “La forma de sanar la sociedad de la violencia y de la falta de amor es reemplazando la pirámide de dominación con el círculo de la igualdad y el respeto” (Manitonquat, escritor estadounidense), 2- La violencia es el miedo a los ideales de los demás. (Mahatma Gandhi), 3- La violencia hiere el cuerpo y la mente del que la ejecuta, del que la sufre, de los que lloran, de toda la humanidad. Nos rebaja a todas las personas. (Kathy Reichs, antropóloga forense y escritora), 4- La violencia no es solo matar a otro. Hay violencia cuando usamos una palabra denigrante, cuando hacemos gestos para despreciar a otra persona, cuando obedecemos porque hay miedo. La violencia es mucho más sutil, mucho más profunda. (Jiddu Krishnamurti, pensador indio), 5- No necesitamos pistolas y bombas para traer la paz. Necesitamos amor y compasión. (Madre Teresa de Calcuta), 6- Nos acostumbramos a la violencia y esto no es bueno para nuestra sociedad. Una población insensible es una población peligrosa. (Isaac Asimov, humanista y escritor), 7- Hay causas por las que vale la pena morir, pero ninguna por la que valga la pena matar. (Albert Camus, novelista) 8- Protesta sin violencia porque la violencia engendra violencia. (John Lennon), 9- Toda violencia es el resultado de personas engañándose para creer que su dolor es provocado por otra gente, pensando por tanto que merecen ser castigadas. (Marshall Rosenberg, psicólogo estadounidense), 10- La educación es la vacuna contra la violencia. (Edward James Olmos, actor y director estadounidense).

Este sería un gran mensaje local y mundial para que los ciudadanos que las vean reflexionen y que, al menos, sea una aportación de cada ciudad y cada pueblo para que se lean estas frases y que cada uno reflexione acerca de sus conductas y de lo que debe cambiar, porque este es un largo camino que debemos empezar a seguir ya. Y más pronto que tarde.