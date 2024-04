El pasado como prólogo

INFORMACIÓNTV

Todos somos somos de alguna medida fruto de nuestro pasados. Por acción o por omisión, explican nuestros presentes y ayudan a perfilar nuestro futuro más inmediato.

En “Cuento de Navidad” de Dickens se ve con meridiana claridad. Los fantasmas del pasado, del presente y del futuro se conjuran para acabar transformando al tacaño misántropo de Ebaneezer en un generoso benefactor.

Algo parecido le pasa al Partido Popular . La memoria de las miles de víctimas represariadas por el franquismo no dejan de perseguirle desde las cunetas y tapias que han abonado durante décadas después de ser arrojados allí por sus verdugos. No piden reparación alguna, tan solo un entierro digno y algo de piedad con sus familiares para que puedan encontrar la paz en los últimos años de sus desgarradas existencias. Pero ni por esas

Y con de Ayuso, y los más de siete mil ancianos abandonados a una muerte indigna en las residencias madrileñas victimas del COVID, porque “iban a morir igual” , pues más de lo mismo.

El primer caso es especialmente difícil de comprender cuando en otros países, Chile sin ir más lejos, con unos hechos mucho más recientes, han conseguido culminar una digestión democrática de la cruel dictadura de Pinochet para presentarla sin paños calientes en un museo da modo de exorcismo nacional , por aquello de que “quien ignora la historia está condenado a repetirla”, frase del filosofo y novelista español Ruiz de Santalaya que se encuentra en la entrada del campo de concentración de Auschwitz. No digo más.

Pero es que además, Feijoo , que presumía de moderado, lo tenía a huevo como se suele decir. Bastaba con haber aplicado la misma táctica que viene usando con sus antiguas “amistades peligrosas” de las Rías Baixas, ustedes ya me entienden, para cortar amarras y a otra cosa mariposa. Pero no, ha optado por hartarse de fruta y ahí lo tenemos, de la mano de Vox, en un oscuro callejón sin salida. Josep Ramoneda escribía recientemente, “La realidad es que, en una sociedad tan diversa nacionalmente e ideológicamente como España, quien se enquista, pierde.” Con la huida hacia delante a Feijoo le pasará lo que al carguero de Baltimore. Sin margen para corregir el rumbo solo le cabrá afrontar la colisión.

A la dicharachera Ayuso por su parte , no paran también de crecerle los enanos. El caso de los ancianos muertos en soledad y en condiciones a todas luces terribles, constituye una verdadera prueba del algodón para la justicia española y sería terrible que consiguiera sobrevivir políticamente ante unos hechos tan abominables.

Y así las cosas aquí el único que parece estar como pez en el agua y encantado de conocerse es nuestro Carlos Mazón , absolutamente reconciliado con los fantasmas de su pasado particular. Ya dejó dicho en alguna ocasión: “Estamos siendo el mismo Partido Popular y nos siguen inspirando las mismas personas y tenemos el compromiso de seguir ampliando el proceso de transformación y de mejora y tenemos los mejores equipo.”. Tan a gusto está que acaba de despacharse con la creación de la Academia Valenciana del Tango, que abandera el forense y ex conseller de educación, el inefable Alejandro Font de Mora (“Blackberry Fountain” para los amigos).¡ Ahí es nada!

Sucede sin embargo, que mientras tanto, nos acabamos de enterar que no ejecuta ni la mitad de lo que presupuesta, y que uno de esos procesos de transformación a los que aludía, ha acabado siendo la “Ley de concordia” que se ha abalanzado a abrazar junto a uno de sus mejores equipos, Vox . ¿quién si no?, cuya indignidad, la de la Ley, me refiero, y algún otro caso execrable como el renovado ensañamiento con la figura de Miguel Agulló , joven víctima de la violencia de la ultra derecha , le habrán de acompañar como mancha indeleble el resto de su carrera política.

Pero la verdad sea dicha, así cualquiera, porque a Mazón le pasa lo que Franco cuando cazaba perdices, que se las ataban de la patita. Con un Compromís en busca y captura y un PSPV aún en rodaje, todo el campo es orégano.

Es verdad que algunos esforzados miembros de la renovada ejecutiva socialista empiezan a ensayar tímidamente amagos de una oposición más meritoria por las circunstancias en las que se ejerce que por los resultados que cosecha , pero su orfandad salta a la vista y la agenda ministerial de Morán no puede valer de excusa. Como buena valenciana seguro que habrá oído en alguna ocasión aquello de “qui no vulga pols, que no vaja a l’era.” Pues ya veremos...