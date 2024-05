¿Las leyes son justas?

El delantero del FC Barcelona Raphinha. / EFE

El otro día el futbolista culé Raphinha, tras meter un gol, enseñó una camiseta interior con un mensaje solidario con las víctimas de las inundaciones en Brasil. ¿Hizo daño u ofendió a alguien? Sin embargo, fue sancionado económicamente y amonestado, porque así lo dice el artículo 96 del Código Disciplinario. Es una norma ilógica, pero como tal, debe cumplirse. Lo mismo ocurre en la vida diaria.

Las leyes las hacen los políticos. Véase la ley del “sí es sí", que provocó un goteo de rebajas de penas a condenados por delitos sexuales, siendo incluso excarcelados. Por dicho motivo es importante votar correctamente, porque los problemas no los crean los políticos, sino los votantes. La cuestión es que hay gente que protege su paguita por encima de sus ideas. Y otros que toleran lo indefendible, buscando evitar que políticos que no sean de su ideología alcancen el poder. Votar a unas siglas por inercia no parece propio de personas inteligentes. Recordemos una cita atribuida erróneamente a Dostoyevski: "a las personas inteligentes se les prohibirá pensar, para no ofender a los idiotas".

Los jueces deben seguir exactamente la ley, disponiendo de un mínimo margen de maniobra.”Summum ius, summa inuria”. Frase de Cicerón, que quiere decir que la aplicación estricta de la ley puede ser injusta. Hemos asistido últimamente a casos muy sonados, como el anciano que disparó a un ladrón hondureño que invadió su casa de noche armado con una motosierra. Y sin embargo, fue condenado a varios años de prisión, debiendo indemnizar a la familia del atracador. También ha sido muy comentado el boxeador extremeño que le pegó varios puñetazos a una persona que estaba chillando a su esposa, y que ha sido denunciado por el presunto maltratador. El que insulta y amenaza a una mujer es un cobarde, pero quien la defiende...... es un delincuente, que acabará teniendo que indemnizar suculentamente a ese especimen bravucón, que durante una película infantil vapulea verbalmente a su mujer. ¿Qué es más dañino, un insulto o un sopapo?¿Dónde quedó aquello de: "contra el maltrato, tolerancia cero"? Y que conste que, según mi modesto criterio, Pepe Lomas disparó de más (el segundo y tercer tiro eran completamente innecesarios) y el boxeador se ensañó con ese tipo asqueroso.

Por no hablar de los delincuentes que acusan a la policía de excederse, o los okupas, que denuncian a los legítimos propietarios que quieren recuperar su casa, si les cambian la cerradura o les cortan la luz, por coacciones. Luego dejan el grifo abierto y las luces encendidas todo el día, porque, total, ¿a ellos que más les da? La ley protege a un colectivo vulnerable, que en muchas ocasiones no pega un palo al agua, a costa de que al propietario le cueste dinero ser titular de un inmueble, y que cuando lo recupera se lo encuentra destrozado. Y mientras tanto, debe pagar la hipoteca, el IBI, agua, luz........ Amigo que simpatizas con esta gente, veremos que piensas si ocupan la casa de tu suegra, y debes acogerla en tu hogar, o te encuentras una "sorpresita" en la tuya al volver de vacaciones.

La medida del Gobierno de suspender hasta 2028 los desahucios hipotecarios para familias vulnerables es más de lo mismo. Son okupas legales, ya que están en una casa que ya no es suya, por la que no pagan nada. Con esto se incentiva el: "no pagues, que no te pueden echar, y vivirás gratis".¿Se persigue “fabricar” desempleados que dependan del Estado? En vez de solucionar el problema a esta gente, con quienes me solidarizo completamente, porque por mi trabajo veo con frecuencia la miseria, el Gobierno le pasa la pelota a los bancos. Sin seguridad jurídica, las exigencias para pedir préstamos serán terroríficas. El banco acabará por no darnos ni la hora, y nos freirá a comisiones para compensar estas pérdidas.

No olvidemos a los investigados por delitos económicos, que se van de rositas, porque "ha prescrito". Véase la reciente sentencia del caso del PGOU alicantino. Y hay gente sin antecedentes que llega a un acuerdo para que les condenen a dos años, y no entran en prisión. O estafan 300.000 euros, pasan tres añitos en la sombra, en régimen semiabierto por buena conducta, y luego…… a vivir la gran vida. Por cierto, gracias, Mazón, por suprimir el impuesto de sucesiones. Tenía narices que, lo que ahorraron tus padres, tuvieras que compartirlo con el fisco.

Terminaré con una pregunta: la futura ley de amnistía,¿pensáis que sirve para la convivencia e integración?¿O es una ley injusta, ideada para que nuestro elegante a la par que guapo presidente, nos siga gobernando? Yo lo tengo clarinete, tarataratarete.¿Y tú, amigo votante socialista?