En mi modesta opinión el empobrecimiento de la población es un problema global, aunque en este país tiene una idiosincrasia propia. Siglos de vividores, buscones y malandrines no es así por sí. Siempre la miseria ha sido seña de identidad de esta maldecida piel de toro.

Yo recuerdo un chiste antiguo, donde un turista ruso, que raro en aquellos tiempos, visitaba Madrid en compañía de un guía. Estando en la Puerta del Sol, el guía saludaba a las personas que pasaban y les decía: Adiós padre, adiós Madre, adiós hermana, adiós hermano. El ruso sorprendido le pregunto, quien trabaja en España. El guía le dijo en España solo trabajan los primos. Como un país que no tiene un censo por densidad de población alto, puede tener más paro que un país como Alemania con doble densidad de población. Una explicación nosotros tenemos 450.000 políticos, mientras ellos 150.000. Aquí siempre dominaron y dominan: cetros, cirios y sables, todos nada de trabajo y vampiros del pueblo. A parte somos unos quijotes, nos da pena el que viene de otros países y nosotros nos da igual los propios. Si sumamos una banca que encima de debernos más de 60.000 millones de euros que si les aplicamos los intereses que ellos aplican, posiblemente dado el tiempo que ha pasado serán unos 100.000 millones. Encima aquí todos callan se rescatan las autopistas quebradas y como el mayor acreedor son los bancos, toma un extra otros 15.000 millones. Como se puede soportar este. Bueno evasores, defraudadores corruptos, bribones con fortuna, curioso es nombre de yates, del máximo exponente del Estado español; según fuentes fidedigna; New York Times del año 2012, buscar Google, fortuna de Juan Carlos: 2.000 millones de euros, cuando el presupuesto de toda la casa real durante su reinado no superaba los 200 millones, milagro.

¡Como no vamos a tener un tercio de la población en situación de pobreza!