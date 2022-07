Hay temas que indudablemente competen a la Administración del Estado; bueno los trenes; aunque los Cercanías en algunas CCAA es competencia trasferida a las mismas. Por tanto, señores de la Generalitat, Diputación y Ayuntamientos de Alicante y Elche, si las cosas no se hacen es porque ustedes han actuado como unos inútiles a la hora de gestionar la unión ferrocarril-avión. Uno como máster en Planificación Estratégica del Territorio, defiendo otra alternativa más operativa y más cercana. Que compete a: la Generalitat, Diputación y los citados Ayuntamientos. ¿Para qué sirven las CCAA y las Administraciones Locales; entonces?

Señores: Puig, Mazón, Barcala o González. Piensen sí un TRAM conecta en el futuro la tan esperada estación INTERMODAL donde tiene cabida: AVEs; que no pajarracos, Trenes de Largo y Medio Recorrido, Cercanías, TRAM, Autobuses y Taxi con una conexión del TRAM desde la estación actual; espero que pronto se conecte con Luceros, repito donde soterrado podrían llegar también los Cercanías a la estación de la Avenida de Salamanca, pasando por la futura INTERMODAL, República Argentina, Puerta de Alicante y próximo a Vía Parque por esa: A-79 Estatal que luego se convierte en CV-86 Autonómica; otro despropósito. Llegar al IFA donde se bifurcaría hacia el Aeropuerto y Elche, con una conexión importante con PIMESA por medio. Como se puede ver con muchas más posibilidades de utilizarlo, pues no he puesto todas las posibles paradas, mucho más de la provincia de Alicante y con el mecenazgo como no puede ser de otra manera de la Generalitat; ¡Que hay que rascarse el bolsillo señor Puig!

Con esta "Y" serviría tanto para Alicante como Elche o Elx-Alacant, esta conexión con el Aeropuerto. ¡Buenos las vías eso sí, fuera de la línea de costa al sur de Alicante!

Espero poder dar una serie de propuestas para una necesaria Área Metropolitana: Elx-Alacant o Alicante-Elche que contrarreste el poder político de Valencia y que debilita a ambas ciudades, las nuestras.