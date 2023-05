La noticia salió publicada en este diario, INFORMACIÓN, el 6 de abril del año en curso, pág.27 edición impresa. El encabezamiento dice: "Chalecos caducados y armas de segundo uso:el equipamiento de la Policía Local de Alicante" .Va acompañada de una espléndida fotografía de los doscientos nuevos policías locales formados y uniformados en su graduación.

El comentario que acompaña, traducido al lenguaje de la calle es que el chaleco antibalas del que han sido dotados están caducados, que no protegen ni del disparo de una escopetica de feria, en todo caso para lo único que valen es para fardar, para impresionar al presunto delincuente. Chalecos que parecen comprados en el mercadillo de Campoamor (con perdón). Pero claro, son personas que arriesgan su vida, que pueden verse en situaciones muy comprometidas; son servidores públicos que deben ir suficientemente dotados y protegidos. Después viene el tema de las pistolas a las que faltaba poco para enviar a la chatarra. Las han limpiado, les han dado con aceite para disimular, después unas cuantas pulverizaciones de spray desbloqueante y ahí van: al cinto y a patrullar. Según mi amigo Pepe lo mismo puede salir el disparo hacia adelante que en sentido contrario… Sencillamente, siento vergüenza de lo mal dotados que van y espero del Ayuntamiento de Alicante que rápidamente rectifique y les facilite el material adecuado.

Y esto sucede en un ayuntamiento que promete a diestro y siniestro bajar los impuestos. Imaginense, si con los actuales les dan el armamento citado no quiero ni imaginar qué sucederá cuando bajen los impuestos y tengan menos dinero, no me extrañaría que les diesen pistolas del todo a cien o, quién sabe, si de estos pistolones que desechan las kábilas de moros y cristianos En fin, ya veremos qué recortes nos esperan si es que vuelven a ganar.