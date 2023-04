Aunque es una carencia que se arrastra desde hace años, el reciente incidente en la partida del Moralet, cuando en un operativo de la Guardia Civil los agentes fueron recibidos a tiros resultando heridos cinco de ellos, ha vuelto a poner en foco en las condiciones del material de protección que utilizan, además de los guardias, los agentes de la Policía Local de Alicante, cuya colaboración se reclamó.

Un centenar de chalecos antibalas cuyo periodo de garantía expiró en 2021, fuera del cual el fabricante no se hace responsable de que cumplan la función para la que fueron adquiridos, y revólveres del calibre 38 de segunda mano en lugar de pistolas semiautomáticas de 9mm Parabelum a estreno. Es la realidad con el que tiene que conformarse no sólo el medio millar de agentes de este cuerpo sino el centenar de nuevos policías que tras el periodo de prácticas, en el que ahora se encuentran, se incorporan el próximo junio.

Desde el sindicato de Policía Local FSP-UGT ya se ha reclamado al alcalde de la ciudad, Luis Barcala, la «dotación urgente» de este material en un ejercicio con los presupuestos prorrogados del año pasado y en los que a la partida de «Armamento de la Policía Local», por ejemplo, se destinó la módica cantidad de «1 euro».

En la misma línea se manifiesta Roberto Selma, del SEP-CV, quien llama la atención sobre el hecho de que «vuelvan a la vida revólveres que en algunos casos, con más de treinta años, se encontraban guardados en los armeros policiales y que son más propios de un museo que de ser usados por los agentes». Como prueba del abandono por parte del Ayuntamiento a su Policía, Selma no entiende que «se haya aprobado ya la licitación de eventos festivos para la Nochevieja con una antelación de nueve meses y con unas cantidades económicas significativas mientras que en el caso de la Policía Local o no tenemos partida presupuestaria o la licitación no llega a tiempo».

Además de una solución urgente para solventar estas carencias, FSP-UGT pide «que se depuren responsabilidades por haber llegado a esta situación que en el mejor de los casos durará varios meses, máxime cuando era algo totalmente previsible tanto por la fecha de caducidad de los chalecos como por la incorporación del nuevo personal».

Un remanente de 150.000 euros para chalecos que no llegarán a tiempo

Desde la Concejalía de Seguridad no niegan estas carencias aunque las puntualizan: «hay que recordar que el chaleco no es obligatorio y que el que la garantía haya caducado no significa que no cumpla con su cometido, solo que el fabricante se desentiende». Y aseguran que, tirando de un remanente presupuestario, se ha podido licitar por 150.000 euros la compra de estas prendas, aunque son conscientes de que no cubren las necesidades de todos ni llegarán a tiempo para la incorporación de los nuevos policías.

También matizan en lo relativo al armamento. «Las armas las estamos renovando en función del presupuesto del que disponemos, pero los revólveres funcionan perfectamente. Es más, aunque es cierto que tienen menos disparos, también lo es que se encasquillan menos. Es como viajar en un Mercedes o en un Dacia, en ambos casos lo haces aunque el coche sea diferente», ponen como ejemplo.

En cuanto al centenar de agentes que en junio ingresan en el cuerpo, las mismas fuentes precisan que «alrededor de 40 eran interinos y ya disponen de los chalecos. Eso sin olvidar que no en todos los destinos es necesario el uso de prendas de protección. Y los hay en el conjunto de la plantilla que prefieren comprarse su propia arma».