Soy vecino de Urbanova y este martes día 4 de julio sobre las 20h me estaba bañando junto a mi familia en la playa del Saladar, frente a la calle Músico Antón Roch, entrando por el acceso 9, justo a continuación de la pasarela. Cuando apenas me llegaba el agua a la cintura, me he tropezado con una tubería muy oxidada de grandes dimensiones que flotaba en el agua con el oleaje, y que en un extremo estaba enterrada en la arena. He dado aviso a los socorristas, pero me han dicho que no podían hacer nada. Que sabían que hay un antiguo colector y que, pese a las numerosas ocasiones en que se ha informado al Ayuntamiento de los riesgos que podía suponer tras las quejas de los bañistas, la administración no lo ha solucionado.

Considero muy peligrosa la situación de esta tubería, suelta por un extremo y que puede hacer tropezar a los bañistas, que se corten o se lesionen. Debería solucionarse de forma urgente.